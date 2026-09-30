Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por lluvias este 30 de septiembre

Lluvias fuertes CDMX La SGIRPC anunció que se prevén lluvias fuertes y probabilidad de granizo en toda la capital.

El trayecto de miles de personas se complicará este 30 de septiembre tras reportarse Alerta Amarilla por fuertes lluvias y probabilidad de granizo, según fue comunicado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) en su pronóstico del clima difundido a través de redes sociales.

Debido a las dificultades climáticas que la Ciudad de México podría enfrentar a partir de la tarde de este miércoles, la dependencia del gobierno recomendó a la población anticipar sus trayectos y preparar objetos como sombrillas e impermeables que faciliten el traslado.

Alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia y granizo este 30 de septiembre

Mediante su canal oficial de difusión, la SGIRPC anunció que se prevén lluvias fuertes y posibilidad de granizo en toda la capital, lo que ocasionó la activación de la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 30/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/cH4RXlQxe1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

De acuerdo con el pronóstico emitido a las 12:40 horas de este miércoles, las lluvias alcanzarán una intensidad de 15 y 29 mm, con un periodo de manifestación a partir de las 13:00 hasta las 22:00 horas de la noche, lo que podría complicar el trayecto de personas trabajadoras y estudiantes.

Recomendaciones del Gobierno de la CDMX: ¿qué hacer ante las fuertes lluvias de este 30 de septiembre?

Las autoridades realizaron el recordatorio de cerrar puertas y ventanas en los hogares durante el periodo de lluvia, así como retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas para evitar la acumulación de agua y posibles inundaciones.

A su vez, dado que las fuertes lluvias pronosticadas podrían crear encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, las autoridades capitalinas recomiendan a la población tomar precauciones en sus trayectos, destacando el uso de sombrilla e impermeable.