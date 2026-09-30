“No vinimos a administrar poder, sino a profundizar la transformación”: Delfina en su 3er Informe

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno

“No vinimos a administrar el poder, llegamos a continuar y profundizar la transformación”, afirmó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez al rendir su Tercer Informe de Gobierno.

Previamente, la mandataria entregó al Congreso del Estado de México su Tercer Informe de Gobierno, en formatos impreso y electrónico, en cumplimiento de su obligación constitucional de rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración estatal.

“Hoy rindo ante esta Soberanía el Tercer Informe acerca del estado que guarda la Administración Pública de nuestra entidad”, dijo ante integrantes de la LXII Legislatura y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Posteriormente, al rendir su informe, Delfina Gómez sostuvo que el balance de su administración debe medirse por el impacto de las acciones en la calidad de vida de la población y no solo por los recursos ejercidos.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno

Más de 110 mil millones para Zona Oriente

En presencia de representantes de los gobiernos federal y estatal, legisladores y sectores sociales la gobernadora destacó que el Plan Integral de la Zona Oriente, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos y beneficia a más de 10 millones de mexiquenses de municipios como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En materia de obra pública, informó que 2026 fue declarado “Año de las Obras”, con más de 19 mil 800 millones de pesos para más de 2 mil 500 proyectos de infraestructura urbana, hídrica, educativa, de salud y seguridad.

Las acciones incluyen la rehabilitación integral de los 108 kilómetros del Periférico Norte, vialidad utilizada diariamente por alrededor de 200 mil vehículos y que beneficia a más de 10 millones de personas, además de 32 obras de construcción, rehabilitación y modernización de espacios públicos.

En atención ciudadana, señaló que durante el tercer año de gobierno se recibieron y canalizaron más de 17 mil 800 peticiones y se realizaron más de 200 giras por 90 municipios.

Sobre combate a la corrupción, reportó cerca de 22 mil acciones de control y evaluación, así como investigaciones que derivaron en más de 2 mil 400 sanciones a servidores públicos y el envío de 120 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa.

“Los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Nada de lujos y ostentaciones utilizando recursos públicos”, enfatizó.

Agua, empleo y educación

En materia hídrica, informó que se intervinieron mil 600 metros de la cuenca alta del Río Lerma y se desazolvaron 872 kilómetros de redes de drenaje. También se invirtieron 280 millones de pesos en 33 pozos y se rehabilitaron y ampliaron 10 sistemas de agua potable para beneficiar a más de 150 mil habitantes.

Para la Zona Oriente se destinan cerca de 5 mil 800 millones de pesos en más de 100 acciones hídricas. Además, la CAEM suministró 374.6 millones de metros cúbicos de agua potable a 58 municipios, en beneficio de 4.8 millones de habitantes.

En empleo, destacó que por segundo año consecutivo el Estado de México ocupó el primer lugar nacional en generación de empleos formales. Durante la administración, dijo, se han creado más de 280 mil nuevos empleos.

En turismo, reportó cerca de 4 millones de visitantes entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, con una derrama superior a 10 mil millones de pesos. La ocupación hotelera pasó de 33.6 a 36.7 por ciento.

En educación, informó que en tres años se construyeron mil 875 espacios educativos y se rehabilitaron o recibieron mantenimiento más de 14 mil planteles. También se entregaron más de 328 mil artículos de mobiliario escolar, con una inversión superior a 630 millones de pesos.

En seguridad, reportó una reducción de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio entre 2024 y 2025, con base en cifras del INEGI.

En materia ambiental, señaló que la superficie afectada por incendios forestales moderados y severos disminuyó más de 86 por ciento entre 2024 y 2026, al pasar de 23 mil 300 a 3 mil 200 hectáreas. En tres años se restauraron y reforestaron más de 8 mil hectáreas con 6.2 millones de plantas.

Para la segunda mitad de su administración, anunció proyectos de movilidad, agua, educación y vialidades, entre ellos la conclusión de la Línea 3 del Mexicable y nuevas líneas del Mexibús.

“Sus causas son mis causas, sus anhelos son los míos, ¡y su lucha es mi lucha!”, expresó.

La gobernadora cerró su mensaje con el compromiso de trabajar durante los próximos tres años para reducir la inseguridad, la pobreza y el desempleo, mejorar los servicios públicos, fortalecer la movilidad y ampliar los programas sociales.