Recuperan espacios públicos y mejoran viviendas de Vista Alegre y Paulino Navarro en alianza con Doctor Simi

Alianza En las viviendas se realizó una intervención de 56 mil 588 metros cuadrados entre pintura e impermeabilización. (Especial)

La alcaldía Cuauhtémoc y la Fundación del Dr. Simi, celebraron una alianza que dio como resultado la pintura de 350 viviendas e impermeabilizadas en la colonia Paulino Navarro, en beneficio de más de dos mil personas.

Junto a Víctor González Herrera, presidente de Fundación del Dr. Simi, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó la entrega de estas acciones, que forman parte del proyecto “Colonia Simi”; también fueron rehabilitados el Parque Pípila, incorporando un área para perros y la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”, en la colonia Vista Alegre.

En las viviendas se realizó una intervención de 56 mil 588 metros cuadrados entre pintura e impermeabilización. Además, 350 familias fueron incorporadas al programa bimestral de despensa de la Fundación, con un impacto estimado en mil 750 personas. A esto se suman brigadas médicas y la donación de medicamentos de manera bimestral.

“Hoy, aquí, en Paulino Navarro, estamos entregando resultados muy concretos. Pintamos e impermeabilizamos de la mano de nuestros amigos, el Dr. Simi. Recuperamos la Casa de la Cultura Alfonso Reyes y mejoramos el Parque del Pípila”, señaló la alcaldesa.

En el Parque Pípila se creó una nueva zona para perros y se realizaron trabajos de rehabilitación en juegos e iluminación, mientras que en la Casa de Cultura “Alfonso Reyes” se atendieron salones, puertas y otros espacios que requerían mantenimiento.

Rojo de la Vega destacó que estas acciones son resultado de buscar alianzas con organizaciones y empresas que quieran sumar a la recuperación de la demarcación, especialmente en zonas donde existen espacios y viviendas que requieren atención.

“Lo público debe ser lo más bonito, lo mejor cuidado y necesitamos regresarles a ustedes lo que siempre les ha pertenecido, los espacios públicos”, afirmó.

La alcaldesa también recordó que durante los dos primeros años de su administración han sido recuperados más de 500 espacios en las 33 colonias de Cuauhtémoc y sostuvo que las alianzas permiten ampliar las acciones que realiza la administración sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno.

“Aquí jamás vamos a tener una doble agenda. Aquí no vamos a mentir nunca. Los espacios siguen siendo públicos, siguen siendo de ustedes. La diferencia es que ahora están cuidados, son dignos y son espacios de calidad”, concluyó.