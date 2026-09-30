Capacitan a más de mil policías del Metro en atención a personas con discapacidad

Curso Capacitación a policías del Metro. (SSC)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, capacitaron a policías adscritos a la red para fortalecer la atención a las personas con discapacidad que utilizan este medio de transporte.

Del 23 de febrero al 28 de septiembre de 2026, mil 123 elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial participaron en 25 sesiones del taller “Toma de conciencia e inclusión”, realizadas en las instalaciones de INDISCAPACIDAD.

Autoridades informaron que la capacitación comprende el marco de derechos humanos de las personas con discapacidad y busca que el personal policial identifique las barreras que pueden dificultar su ingreso, tránsito y desplazamiento por las estaciones. También ofrece herramientas para brindar orientación y apoyo con respeto a la autonomía de cada persona.

Las sesiones tienen un enfoque práctico y vivencial. En ellas participan talleristas con discapacidad, quienes comparten sus experiencias para contribuir a eliminar prejuicios y fortalecer una atención empática, respetuosa y libre de discriminación.

Entre los contenidos se aborda el libre ingreso, tránsito y atención a las personas usuarias de perros de asistencia, que son ejemplares caninos adiestrados y certificados para asistir a personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial.