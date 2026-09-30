GAM anuncia obras en 87 escuelas y entrega uniformes deportivos





La alcaldía Gustavo A. Madero informó que 87 escuelas públicas recibirán obras mayores como parte de las acciones de mejoramiento de planteles educativos, mientras que el programa Me Late Mi Uniforme contempla este año la entrega de 130 mil uniformes deportivos y tenis en más de 400 escuelas públicas de la demarcación.

En la primaria Enrique C. Rébsamen fue entregado un nuevo arcotecho, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan realizar actividades escolares, deportivas y recreativas protegidos de la lluvia y la exposición directa al sol.

La alcaldía señaló que los trabajos forman parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles públicos y anunció que continuarán las intervenciones en otras escuelas de la demarcación.

Entregan uniformes y tenis a estudiantes

En la primaria Hidroeléctrica de Cupatitzio, en representación del alcalde Janecarlo Lozano, Stephany Díaz llevó el programa universal Me Late Mi Uniforme, mediante el cual cada estudiante recibió un uniforme deportivo completo y un par de tenis nuevos.

El programa busca apoyar a las familias y evitar que las condiciones económicas representen diferencias entre las y los estudiantes.

La administración local señaló que durante este año 130 mil uniformes deportivos serán distribuidos entre alumnos de más de 400 escuelas públicas de Gustavo A. Madero, como parte de las acciones que, afirmó, están dirigidas a fortalecer la igualdad y mejorar las condiciones para la comunidad estudiantil.

La alcaldía también adelantó que próximamente continuará con nuevas entregas del programa Me Late Mi Uniforme, aunque no precisó las fechas de las siguientes jornadas.