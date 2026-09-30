Manifestantes destruyen estatua de Felipe Calderón en Los Pinos:¿Por qué protestaban y qué fue lo que pasó?

Protestas contra Felipe Calderón en la CDMX Manifestantes vandalizan su estatua de Los Pinos. (cuartoscuro)

Varios trabajadores del organismo hoy extinto Luz y Fuerza del Centro (LyFC) protestaron la presencia del expresidente Felipe Calderón durante un evento ocurrido en la Ciudad de México este miércoles 30 de septiembre. Los manifestantes después marcharon a Los Pinos y destruyeron la estatua de Calderón.

¿Que pasó con extrabajadores de LyFC y estatua de Felipe Calderón?

Extrabajadores del hoy extinto organismo gubernamental no centralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), junto con miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, se manifestaron afuera del Hotel Marquis Reforma, ubicado en la Ciudad de México. Protestaban la participación del expresidente Felipe Calderón en el Foro América Libre.

La manifestación tiene su contexto en lo que ocurrió con el organismo durante el mandato presidencial de Felipe Calderón. LyFC operaba la energía eléctrica en mucha de la zona central del país, incluida la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla. En octubre de 2009, bajo decreto presidencial del entonces presidente Felipe Calderón, la empresa se extinguió. Las operaciones eléctricas del organismo fueron trasladadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los manifestantes de este miércoles llevaban pancartas que acusaban a Calderón varios delitos, como corrupción y violencia, y lanzaban consignas exigiendo que fuera detenido.

Después de permanecer afuera del hotel por un tiempo, los trabajadores marcharon a Los Pinos. Al llegar, se reunieron alrededor de la estatua de Felipe Calderón que se colocó en su sitio en 2012 —la cual ya se encontraba en malas condiciones desde el año pasado— y la “decapitaron”, arrancando la cabeza de la estatua y dejándola dañada sobre el pedestal. Junto también dejaron la placa que completaba el monumento volteada de cabeza, en cuya inscripción de se lee “Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa. 2006-2012″.