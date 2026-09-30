PAN propone Fiscalía especializada para investigar despojo de inmuebles en CDMX

Fiscalía CDMX

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso crear una Fiscalía Especializada en Investigación de Despojo y Delitos contra la Propiedad Inmobiliaria, con el objetivo de evitar que los casos de despojo de inmuebles sean investigados de manera aislada y permitir que la Fiscalía capitalina detecte posibles vínculos entre personas, propiedades y documentos.

El diputado Diego Garrido, vicecoordinador de la bancada, destacó que se busca que esta nueva instancia sea permanente y tenga competencia en toda la Ciudad de México para concentrar y fortalecer las investigaciones relacionadas con el despojo y otros delitos que afecten ilegalmente la posesión, propiedad, uso o disfrute de inmuebles.

Garrido señaló que actualmente las carpetas de investigación pueden encontrarse dispersas entre distintas agencias, lo que, desde su perspectiva, dificulta reconstruir de manera integral posibles esquemas delictivos que involucren más de un inmueble o a las mismas personas.

La propuesta plantea que la Fiscalía especializada cuente con ministerios públicos, policías de investigación, peritos y personal con capacidades para realizar análisis patrimoniales y registrales, además de establecer una coordinación permanente con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Uno de los objetivos sería analizar de manera conjunta las carpetas para identificar patrones y coincidencias que permitan detectar posibles vínculos entre personas, inmuebles, poderes notariales, gestores, abogados, notarios e intermediarios.

De acuerdo con el diputado, la investigación no debería limitarse a determinar quién ocupó o tomó posesión de un inmueble, sino reconstruir toda la cadena de hechos para establecer quién obtuvo la propiedad, quién proporcionó documentación, quién ordenó o ejecutó las acciones, quién comercializó el inmueble y quién obtuvo algún beneficio.

“Se trata de fortalecer la investigación de posibles esquemas de despojo, no sólo de hechos aislados”, sostuvo el legislador.

¿Cuáles serían las funciones de la nueva Fiscalía?

La iniciativa establece que la nueva Fiscalía tendría como funciones investigar y perseguir hechos que pudieran constituir delitos, brindar protección a las víctimas y contribuir a la reparación integral del daño, de acuerdo con la legislación vigente.

La propuesta también delimita las atribuciones de la instancia para evitar que intervenga en asuntos que correspondan exclusivamente a otras vías; en ese sentido, no resolvería controversias de naturaleza civil, mercantil, administrativa o agraria, ni tendría facultades para determinar por sí misma derechos de propiedad.

Garrido detalló que la creación de esta Fiscalía se realizaría de manera gradual, mediante la reorganización y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales existentes en la FGJCDMX, conforme a la disponibilidad presupuestaria.