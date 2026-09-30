Viajar, un derecho: Brugada pone en marcha nueva generación de Colibrí de Plata





La Ciudad de México puso en marcha una nueva generación del programa Colibrí de Plata, mediante el cual 500 personas mayores viajarán de manera gratuita a distintos destinos de seis entidades del país, como parte de una política de turismo social que busca ampliar el acceso a actividades recreativas y culturales.

En la conmemoración del Día Mundial del Turismo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que el propósito es que viajar no sea una actividad condicionada por los ingresos económicos.

“Nosotros creemos que el turismo es un derecho, no un privilegio; el derecho a conocer, a descansar, a disfrutar, a maravillarse”, sostuvo.

Los viajes de esta generación tendrán como destinos Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Querétaro y Guerrero, dentro de una estrategia de turismo social metropolitano.

El programa llegó así a su vigésima generación y, de acuerdo con la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, se trata de la primera modalidad del Colibrí Viajero que permite a personas mayores salir de la capital para conocer otros estados.

Los beneficiarios incluyen a Margarita Aceves Salinas, quien viajará por primera vez a Acapulco y conocerá el mar. También participan las integrantes del equipo mexicano de futbol que disputó el Mundial de 1971, conocidas como las Pioneras del 71, quienes regresarán juntas a ese destino 55 años después de su primera visita.

Clara Brugada señaló que el programa representa una forma de reconocer a las personas mayores por sus aportaciones a la ciudad y destacó que la edad no debe convertirse en una limitación para viajar.

“La edad no debe ser una frontera para disfrutar la propia ciudad y nuestro país”, expresó la mandataria, quien también planteó que las personas mayores, particularmente las mujeres, puedan disponer de espacios de descanso después de años dedicados a las labores familiares y de cuidado.

Más de 10 millones de turistas

Brugada mencionó también los resultados de la actividad turística de la capital durante este año, particularmente en el contexto del Mundial de futbol. Informó que entre enero y agosto de 2026 más de 10 millones de turistas se hospedaron en hoteles de la Ciudad de México, cifra que representa un incremento de 7 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado.

La jefa de Gobierno atribuyó parte de este comportamiento al trabajo de quienes participan en el sector turístico, desde hoteles y restaurantes hasta guías, cocineras, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios.

Aseguró que la capital cuenta con una amplia oferta cultural, histórica y natural, además de infraestructura de movilidad y conectividad, pero sostuvo que uno de sus principales atractivos es la hospitalidad de sus habitantes.

“Lo mejor de la ciudad, es nuestra gente”, afirmó Brugada al referirse a la capacidad de los capitalinos para recibir a visitantes y hacerlos sentir en casa.

Alejandra Frausto señaló que el turismo representa alrededor de 10 por ciento del PIB de la Ciudad de México y genera empleo para cerca de un millón de personas, con una participación destacada de mujeres y jóvenes.

La funcionaria explicó que Colibrí Viajero tiene como antecedente el programa Sonrisas por tu Ciudad y que posteriormente evolucionó hacia un esquema de turismo social. Con la administración actual, dijo, se amplió su alcance para incorporar viajes fuera de la capital.

También informó que la Secretaría de Turismo ha capacitado gratuitamente a 140 mil personas antes del Mundial y destacó que el objetivo es profesionalizar los servicios y mejorar la atención a los visitantes.

En la jornada se entregaron además reconocimientos a guías turísticos con 25 años de servicio y certificados a establecimientos por prácticas de sustentabilidad y profesionalización.