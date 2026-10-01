¿A qué hora lloverá este jueves 1 de octubre en CDMX? Regresa la alerta amarilla para las 16 alcaldías de la capital (Pexels)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo para las 16 alcaldías de la CDMX para este jueves 1 de octubre.

Con la llegada del primer frente frío y las fuertes lluvias, se espera un clima gélido en la capital del país. Además, se prevé que la circulación se vea afectada, por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones para el camino a casa.

¿A qué hora lloverá hoy, 1 de octubre, en la CDMX?

De acuerdo a los reportes de la SGIRPC, se prevé que por la tarde haya un ambiente cálido con incremento de nublados y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica, así como la posible caída de granizo.

Por lo que se pronostica que las lluvias empiecen a partir de las 16:00 hasta las 22:00 horas, con una intensidad de 15 a 29 mm, además de la posible caída de granizo en la tarde y noche del jueves 1 de octubre.

¿A qué hora empezará a llover? : Aproximadamente desde las 16:00 horas

: Aproximadamente desde las 16:00 horas Nivel de alerta: Alerta Amarilla

Alerta Amarilla Alcaldías afectadas: Las 16 alcaldías de la CDMX

Las 16 alcaldías de la CDMX Temperatura máxima: 24 °C

24 °C Temperatura mínima: 16 °C

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante las intensas lluvias?

Ante la activación de Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX, Protección Civil ha publicado las siguientes recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar.

del interior y exterior del hogar. Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua .

. Salir de casa con paraguas o impermeable.

Por otro lado, la SGIRPC recuerda a la población que las fuertes lluvias generan tres principales peligros: inundaciones, los torrentes y los deslaves.

Afectaciones en el transporte público por las intensas lluvias

Hasta el momento, el Metro y Metrobús de la CDMX no han anunciado afectaciones en su servicio; sin embargo, durante las intensas lluvias, el Metro implementa su marcha de seguridad.

Por lo que el servicio reduce su velocidad, lo que ocasiona la congestión de la gente y trayectos más largos. Las líneas que suelen estar afectadas son la 1, 3, 4, 5, 9, así como la línea A y B.