Pumathon 2026 Pumathon Universitario 2026: precios, fechas, cómo y cuándo inscribirte a la carrera por CU este 25 de octubre (Cuartoscuro)

Estamos cada vez más cerca del Pumathon 2026, la carrera organizada por la UNAM diseñada para fomentar la actividad física, promover el deporte y poner a prueba la resistencia de los participantes en un ambiente de convivencia comunitaria.

¿Quiénes pueden participar en la carrera de la UNAM?

El evento está abierto tanto a los miembros de la comunidad universitaria como al público en general, por lo que todos son bienvenidos a sumarse a este reto deportivo.

Las categorías de competencia se organizan por nivel académico y rango de edad, abarcando Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, Libre para participantes de hasta 55 años, y Veteranos para corredores de 56 años en adelante.

¿Cómo me puedo registrar y cuáles son los precios de inscripción?

Para asegurar un lugar en la competencia, los interesados deben realizar un pre-registro en el sitio web de Red Puma, donde se encuentra disponible un tutorial paso a paso. El registro estará abierto hasta el 16 de octubre de 2026, sujeto a cupo limitado.

Los costos de inscripción se definen según la categoría del participante:

$200 MXN: Alumnos UNAM.

$350 MXN: Académicos, trabajadores, exalumnos y Sistema Incorporado.

$500 MXN: Familiares, amigos y público en general.

Para completar el trámite, las modalidades de pago disponibles son:

En línea : Ingresar al portal de la Tienda en Línea UNAM, seleccionar la categoría de Eventos o Carreras, buscar “Pumathon 2026”, elegir la modalidad seleccionada en Red Puma e ingresar el código recibido por correo electrónico para finalizar la compra.

: Ingresar al portal de la Tienda en Línea UNAM, seleccionar la categoría de Eventos o Carreras, buscar “Pumathon 2026”, elegir la modalidad seleccionada en Red Puma e ingresar el código recibido por correo electrónico para finalizar la compra. Presencial: Acudir con el código emitido por Red Puma a las cajas de la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Al finalizar el pago, se enviará un correo de confirmación de inscripción que deberá presentarse impreso o en formato digital al momento de recoger el paquete de corredor.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Pumathon 2026?

La carrera del Pumathon 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 09:00 horas, teniendo como punto de salida y meta el Estadio Olímpico Universitario.