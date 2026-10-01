Pumathon Universitario 2026: precios, fechas, cómo y cuándo inscribirte a la carrera por CU este 25 de octubre

Estamos cada vez más cerca del Pumathon 2026, la carrera organizada por la UNAM diseñada para fomentar la actividad física, promover el deporte y poner a prueba la resistencia de los participantes en un ambiente de convivencia comunitaria.
¿Quiénes pueden participar en la carrera de la UNAM?
El evento está abierto tanto a los miembros de la comunidad universitaria como al público en general, por lo que todos son bienvenidos a sumarse a este reto deportivo.
Las categorías de competencia se organizan por nivel académico y rango de edad, abarcando Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, Libre para participantes de hasta 55 años, y Veteranos para corredores de 56 años en adelante.
¿Cómo me puedo registrar y cuáles son los precios de inscripción?
Para asegurar un lugar en la competencia, los interesados deben realizar un pre-registro en el sitio web de Red Puma, donde se encuentra disponible un tutorial paso a paso. El registro estará abierto hasta el 16 de octubre de 2026, sujeto a cupo limitado.
Los costos de inscripción se definen según la categoría del participante:
- $200 MXN: Alumnos UNAM.
- $350 MXN: Académicos, trabajadores, exalumnos y Sistema Incorporado.
- $500 MXN: Familiares, amigos y público en general.
Para completar el trámite, las modalidades de pago disponibles son:
- En línea: Ingresar al portal de la Tienda en Línea UNAM, seleccionar la categoría de Eventos o Carreras, buscar “Pumathon 2026”, elegir la modalidad seleccionada en Red Puma e ingresar el código recibido por correo electrónico para finalizar la compra.
- Presencial: Acudir con el código emitido por Red Puma a las cajas de la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Al finalizar el pago, se enviará un correo de confirmación de inscripción que deberá presentarse impreso o en formato digital al momento de recoger el paquete de corredor.
¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Pumathon 2026?
La carrera del Pumathon 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre a partir de las 09:00 horas, teniendo como punto de salida y meta el Estadio Olímpico Universitario.