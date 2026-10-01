Pide PAN protección jurídica para personas buscadoras en CDMX

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso reconocer jurídicamente a las familias de personas desaparecidas que participan en labores de búsqueda, con el fin de facilitar su acceso a mecanismos de protección ante los riesgos que enfrentan.

La diputada Claudia Pérez Romero detalló que con esta iniciativa se busca que las Personas Familiares Buscadoras y sus representantes legítimamente acreditados sean incorporados al Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.

Pérez Romero lamentó que cuando desaparece un ser querido, en muchas ocasiones, las familias terminan realizando labores de investigación y búsqueda, ante la falta de respuestas de las autoridades.

“La familia se convierte en investigadora. La madre se convierte en buscadora. El padre se convierte en buscador”, afirmó.

La propuesta establece que la participación de las familias en el sistema de búsqueda no sustituya las responsabilidades de las autoridades, sino que reconozca las labores que ya realizan y permita incorporar sus conocimientos y experiencia a los procesos institucionales.

“No para sustituir a las autoridades. No para trasladarles una responsabilidad que corresponde al Estado. Sino para reconocer jurídicamente una realidad que ya existe”, enfatizó.

La iniciativa también contempla medidas de protección para las personas buscadoras, debido a que pueden enfrentar amenazas, agresiones, violencia, desplazamiento y otros riesgos.

Por ello busca facilitar su acceso al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de garantizar los medios necesarios para que puedan desarrollar sus actividades.

Destacó que la búsqueda de personas desaparecidas no puede construirse únicamente desde las instituciones, por lo que consideró necesario incorporar la experiencia de las familias y establecer una coordinación entre autoridades y sociedad civil.

“Autoridad, familia y sociedad civil deben poder trabajar de manera coordinada”, sostuvo.

La legisladora también señaló que detrás de cada reporte de desaparición existe una historia y una familia que continúa esperando respuestas, por lo que planteó que la atención institucional debe incluir búsqueda, protección, verdad, justicia y reparación.

“Cuando una persona desaparece, la familia no debería tener que convertirse en investigadora. Pero cuando una familia decide buscar, el Estado no puede dejarla sola”, expresó.

Finalmente, llamó a fortalecer las instituciones para que acompañen y protejan a quienes buscan a sus seres queridos y reiteró que el objetivo de su propuesta es evitar que las familias tengan que enfrentar solas los riesgos derivados de esta labor.

“Que nadie que salga a buscar a un ser querido tenga que hacerlo solo”, concluyó.