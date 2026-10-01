Marcha de la Generación Z en CDMX Convocan a nueva marcha de la Generación Z en CDMX: ¿Cuándo será y dónde? (Cuartoscuro)

Una nueva marcha encabezada por los jóvenes de la Generación Z se aproxima a las calles de la Ciudad de México. A través de redes sociales, el colectivo lanzó una convocatoria de carácter nacional para marchar a mediados de noviembre con el propósito de alzar la voz por un país más justo, seguro y libre de impunidad, manifestando además un firme rechazo a la corrupción.

Este movimiento social está impulsado principalmente por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, quienes han cobrado presencia mediática mediante protestas organizadas desde el año pasado.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la marcha de la Generación Z?

De acuerdo con los canales oficiales del movimiento, la movilización está programada para el próximo domingo 15 de noviembre de 2026. Los organizadores abrieron un registro en su cuenta de X y en un servidor de Discord para coordinar a las personas interesadas en sumarse a la marcha.

🚨GENERACIÓN Z CONVOCA A NUEVA MARCHA 🚨



Hacemos un llamado al pueblo mexicano para organizarnos y marchar el 15 de noviembre. Porque nuestro país no puede esperar más. Solicitamos el apoyo de mexicanos que estén cansados de este gobierno y quieran hacer algo por su país. pic.twitter.com/GzNxvX1oeP — Generacion Z México (@genzmexinforma) October 1, 2026

Hasta el momento, la hora de inicio y la ruta oficial permanecen pendientes de confirmación. Sin embargo, se prevé que el punto de partida sea el Ángel de la Independencia, al igual que el año anterior, a la espera de que el itinerario y los horarios definitivos se den a conocer en los próximos días.

¿Por qué marchan los jóvenes en la CDMX?

La convocatoria de la Generación Z reúne a jóvenes y ciudadanos que buscan visibilizar una serie de demandas sociales prioritarias. Entre los puntos principales de su pliego de reclamos destacan:

La paralización de la violencia en las distintas regiones del país.

El combate frontal a la corrupción en las instituciones.

La exigencia de mayor seguridad para la ciudadanía.

El acceso expedito a la justicia y el fin de la impunidad.

¿Por qué utilizan la bandera de ‘One Piece’ en sus manifestaciones?

Un elemento que ha llamado la atención en movilizaciones previas es la presencia de la bandera con la calavera de los Piratas de Sombrero de Paja, insignia del anime y manga One Piece.

Los jóvenes adoptaron este emblema del universo creado por Eiichiro Oda debido a que, dentro de la historia, el personaje Monkey D. Luffy representa la búsqueda de la libertad, la unión de grupos marginados y el cuestionamiento a las estructuras de poder.

Al no estar ligado a partidos políticos, ideologías tradicionales ni figuras de la política nacional, fue asumido por los manifestantes como un símbolo neutro que les diera una identidad al grupo juvenil.