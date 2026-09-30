¿Sigue cerrado Constituyentes? Alumnos del CECyT marchan exigiendo la destitución de profesor

Estudiantes manifestantes sobre Avenida Conatituyentes. El bloqueo ha causado caos vial en la zona debido a la movilización de estudiantes de la Vocacional 4 del IPN. (Orientación Vial/Facebook)

Estudiantes del CECyT del IPN cerraron la circulación en Avenida Constituyentes para exigir la destitución de un profesor al que acusan por acoso, hostigamiento y malos tratos. Las lluvias en la zona, a su vez, agraviaron la circulación, parando el tránsito desde ambos sentidos a la altura de la Av. de las Flores y Av. Acueducto. Al momento se han reportado avances para liberar la avenida afectada.

¿Qué exigen los estudiantes del CECyT del IPN y por qué protestan?

Los estudiantes del CECyT Lázaro Cárdenas del IPN exigieron la separación del profesor Mario Poucell Arrona, luego de acusar malos tratos por parte del docente, entre los que mencionaron acoso estudiantil y hostigamiento.

El IPN informó esta tarde por medio de un comunicado que habían separado al profesor, luego de la difusión de un video que circulaba en redes desde el 26 de septiembre, al que la institución catalogó como conducta que no corresponde a la de un profesor del IPN.

De ese modo y mediante el protocolo institucional correspondiente para la protección de menores de edad, con lo que luego la dirección del IPN ha realizado un acta circunstanciada con los antecedentes y las acciones que se han tomado para la debida destitución del profesor.

¿Ya abrieron la Avenida Constituyentes?

De acuerdo a información de la cuenta oficial de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la CDMX, se informó que la vialidad había sido liberada, con lo que el flujo quedó normalizado luego de que se dispersaran los manifestantes del lugar. La liberación se da desde Avenida de las Torres dirección Oriente.

#Actualización | En este momento se encuentra normalizada la circulación en Av. Constituyentes, col. Belén de las Flores, alcaldía Álvaro Obregón, luego de la presencia de manifestantes. ✅ pic.twitter.com/C3x3Kpurqu — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) September 30, 2026

Del mismo modo, Orientador Vial de la CDMX ha informado que continúa el flujo lente sobre Constituyentes, desde Anillo Periférico hasta Circuito Interior, esto a causa de las lluvias.