Iztacalco recibe Audiómetro Móvil para fortalecer atención de personas con discapacidad auditiva

Buscan fortalecer la atención y mejorar las condiciones de bienestar de las personas con discapacidad auditiva

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, recibió un Audiómetro Móvil donado por el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INR LGII), dicho equipo que será destinado a la Clínica del Pueblo para ampliar la atención de salud auditiva en la demarcación.

La entrega se realizó este lunes a invitación de la Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología de Lenguaje del INR LGII, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención y acercar servicios especializados a personas que requieren estudios auditivos.

De acuerdo con la alcaldía, con este equipo podrán realizarse hasta 2 mil estudios auditivos al año.

Lourdes Paz destacó que la incorporación del audiómetro permitirá acercar la detección auditiva a la población y reforzar las acciones de prevención y atención oportuna.

“Para nosotros es muy importante recibir este Audiómetro Móvil, que se suma ya a las cerca de 600 donaciones de aparatos auditivos que nos han hecho llegar y que se han entregado en el territorio, porque esto sin duda representa una herramienta que nos va a permitir acercar la detección auditiva a nuestra población y fortalecer las acciones de prevención y de atención oportuna”, destacó.

La edil también agregó que este tipo de apoyos representa una oportunidad para acompañar a las familias iztacalquenses y contribuir a que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor autonomía y mejores condiciones de vida.

En este marco, la alcaldía Iztacalco, en coordinación con la Beneficencia Pública, también ha impulsado acciones para favorecer la movilidad, autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Como resultado de estas acciones, se realizaron tres entregas que beneficiaron a 649 personas; de ellas, 578 recibieron aparatos auditivos, distribuidos en tres jornadas: 185 en la primera, 180 en la segunda y 213 en la tercera.

Además, se entregaron 71 ayudas técnicas, entre ellas 50 sillas de ruedas, ocho bastones de un punto, cuatro bastones de cuatro puntos, dos pares de muletas, tres andaderas, dos sillas para parálisis y dos sillas de baño.