Reportan explosión en edificio de la Avenida Juárez este 1 de octubre: ¿Qué pasó?

Explosión en Alameda Central El incidente se presentó durante la madrugada de este primero de octubre. (cuartoscuro y Pexels)

Se registró una explosión en la Avenida Juárez, frente la Alameda Central, durante la madrugada de este jueves 1 de octubre.

¿Qué provocó explosión en la Avenida Juárez?

Una explosión se presentó en un edificio de la Avenida Juárez a las 5:41 horas este jueves. De acuerdo a lo primeros reportes de las autoridades que atendieron el incidente, la causa habría sido una planta de luz ubicada en la planta baja del edificio.

La estructura afectada fue el Edificio Juárez, número 60, ubicado entre la calles Luis Moya y Revillagigedo. La ventanas y fachada del primer piso presentan daños, y un puesto de revistas enfrente de edificio también se vio afectado. El resto de los pisos parecen no haber sido afectados significativamente, pero se espera que autoridades correspondientes evalúen el daño.

No hay reportes de personas lesionadas. Policías y bomberos mantienen acordonada el área, por lo que la circulación con dirección a Eje Central Lázaro Cárdenas permanece bloqueada.

El edificio, construido a mediados de siglo pasado, está catalogado como un inmueble histórico con valor patrimonial. Aloja oficinas perteneciente al Congreso.