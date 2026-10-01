Lluvias dejan 15.2 millones de m³ de precipitación en CDMX

Lluvias fuertes CDMX La SGIRPC anunció que se prevén lluvias fuertes y probabilidad de granizo en toda la capital.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó 115 elementos y 35 equipos de maquinaria para atender los encharcamientos y afectaciones ocasionados por las lluvias registradas en la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte con corte a las 07:00 horas del 1 de octubre de 2026.

Los equipos utilizados fueron 14 unidades hidroneumáticas, seis equipos Hércules, 10 equipos de emergencia, una pipa de agua tratada, tres vehículos tipo pick up o sedán y una unidad tipo estaca.

El reporte señala que la precipitación acumulada entre las 06:00 horas del 30 de septiembre y las 06:00 horas del 1 de octubre fue de 15.2 millones de metros cúbicos. Las mayores mediciones se registraron en El Molino, Iztapalapa, con 32.5 milímetros; Chalmita, Gustavo A. Madero, con 29 milímetros, y Churubusco Lago, Venustiano Carranza, con 26.5 milímetros.

Las brigadas de la dependencia reportaron la atención del total de los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.

En Cuauhtémoc se utilizó un vehículo hidroneumático para labores de desalojo de agua y desazolve. En Xochimilco se realizaron trabajos para retirar agua acumulada en las colonias Santa Cruz Alcapixtla y San Gregorio Atlapulco, además de labores para atender una obstrucción en accesorios de drenaje.

En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, personal de SEGIAGUA registró afectaciones en 12 domicilios de los pueblos de San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco.

La dependencia informó que los niveles de presas, lagunas y cauces se mantienen estables.

El reporte también indica que la precipitación acumulada en la Ciudad de México del 1 al 30 de septiembre fue de 124.66 milímetros, frente a un promedio histórico de 135.10 milímetros para ese mes.

En contraste, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 se acumularon 925.38 milímetros, mientras que el promedio histórico para ese periodo es de 665.24 milímetros.