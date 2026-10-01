IECM fija topes de gastos para precampañas de 2027

IECM

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los topes de gastos de precampaña para las diputaciones al Congreso capitalino y las alcaldías, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las precampañas tendrán una duración de 40 días, del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Los límites de gasto fueron determinados con base en el 20 por ciento de los topes establecidos para las campañas de las elecciones respectivas en el proceso electoral local de 2023-2024, conforme a lo previsto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Para las diputaciones al Congreso por el principio de mayoría relativa, los topes corresponden a cada uno de los 33 distritos electorales locales uninominales. Los montos van de 215 mil 65.88 pesos, correspondiente al Distrito 31, a 308 mil 52.62 pesos, para el Distrito 26.

En el caso de la Diputación Migrante, el límite de gastos de precampaña quedó establecido en 122 mil 904.98 pesos.

Para las alcaldías, los límites se fijaron por demarcación territorial y no de manera individual para cada integrante de las planillas. Los montos van de 127 mil 221.57 pesos en Milpa Alta a 1 millón 626 mil 981.50 pesos en Iztapalapa.

En cuanto a los demás topes, se encuentran 1 millón 129 mil 167.42 pesos para Gustavo A. Madero; 663 mil 161.12 pesos para Álvaro Obregón; 615 mil 597.99 pesos para Tlalpan; 612 mil 10.55 pesos para Coyoacán, y 528 mil 41.65 pesos para Cuauhtémoc.

El IECM señaló que la definición anticipada de los límites permite a los partidos políticos y a las personas precandidatas conocer las reglas y el monto máximo de las erogaciones que podrán realizar durante sus procesos de selección interna.