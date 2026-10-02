Aseguran 60 toneladas de cigarrillos ilegales en Edomex

Cateo Cigarrillos ilegales decomisados. (SSPC)

Autoridades aseguraron 60 toneladas de cigarros ilícitos, en una bodega para su fabricación y distribución, en Huixquilucan, Estado de México.

Además detuvieron a Matthew Russell Montour de 49 años y Elliot Benchimol de 46 años, ambos de nacionalidad canadiense y a Antonio Marines Marines de 60 años.

En el sitio se aseguraron cuatro máquinas para la elaboración y producción de cigarro más de dos millones de cigarros, 293 cajas que contienen filtros de cigarro, 98 cajas de tabaco, 32 cajas de cigarro no terminadas, 80 charolas de cigarro, 170 cajas con 102,000 cajetillas, un compresor.

Así como 646 paquetes de marquilla, 701 rollos de papel adherible para marquilla, dos mil 926 rollos de papel celofán, cuatro mil 32 rollos de papel cigarette verde y 780 rollos de papel cigarette blanco, así como dos vehículos.