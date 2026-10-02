Marcha 2 de octubre 2026 en CDMX: Ruta, horario y vialidades afectadas por las movilizaciones

Marcha 2 de octubre Anarquistas marchan por eje central. Foto: Cuartoscuro (Daniel Augusto)

Este viernes 2 de octubre, se conmemora el aniversario de la matanza de Tlatelolco en 1968, uno de los episodios de represión y violencia vividos en nuestro país que se recuerda cada año para remembrar a quienes alzaron la voz y para que una situación así no se repita nunca más. Por eso, este día se espera una importante movilización social y una marcha de recuerdo histórico. Te decimos cuál es la ruta y cuáles serán las zonas afectadas.

Marcha del 2 de octubre: ¿Cuál es la ruta y a qué hora iniciará este viernes?

La marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México se realiza cada año para recordar a las víctimas de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968 y mantener viva la memoria de la matanza ocurrida el 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

El movimiento estudiantil, integrado principalmente por alumnos de instituciones como la UNAM y el IPN, pero también respaldado por maestros, trabajadores, familias y otros sectores de la sociedad, exigía libertades democráticas, diálogo con las autoridades y cambios frente a la represión gubernamental. Actualmente, las movilizaciones reúnen a sobrevivientes y antiguos integrantes del movimiento, organizaciones estudiantiles, colectivos sociales, sindicatos y jóvenes de nuevas generaciones.

Para este viernes. el punto de reunión es la Plaza de las Tres Culturas, sobre Avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central “Lázaro Cárdenas” a partir de las 16:00 horas. La marcha avanzará por el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia la avenida cinco de mayo hasta el Zócalo de la Ciudad de México sobre la Plaza de la Constitución.

¿Qué calles estarán afectadas por la marcha del 2 de octubre

Ante esta situación, diferentes vialiades podrían resultar afectadas como:

Avenida Ricardo Flores Magón

Paseo de la Reforma

Pino Suárez (Entre Dr. Río de la Loza y Paseo de la Reforma)

Fray Servando Teresa de Mier (Entre Pino Suarez y Eje 1 Oriente)

Francisco I. Madero

Calles aledañas al Zócalo

Te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones de las autoridades viales y evitar la zona si deseas evitar los congestionamientos viales.