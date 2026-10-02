¿Qué canciones tocará Iron Maiden en CDMX este 2 de octubre? Filtran el setlist para el concierto en el GNP Seguros

Iron Maiden La banda se presentará este viernes en la CDMX. (Ocesa)

Para que todos los metaleros se vayan preparando en su camino al concierto, se ha filtrado el posible setlist de las canciones que Iron Maiden tocará en su presentación programada para este 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Qué canciones tocará Iron Maiden este 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros?

Desde su fundación en 1975, la banda de heavy metal Iron Maiden ha visitado México en múltiples ocasiones, comenzado en 1992. En aquella presentación también llegaron en el mes de octubre, sólo que a Guadalajara.

La primera vez que tocaron en el Estadio GNP Seguros (en aquel entonces Foro Sol) fue hasta 2009, con el “Somewhere Back In Time World Tour”. Desde entonces han regresado en tres ocasiones más, y este año marcaría la quinta vez que la banda británica se presenta en la Ciudad de México.

La banda, con sus millones de fanáticos en el país, nunca ha fallado en llenar el recinto de personas, y este año no será la excepción. Iron Maiden regresa con “Run For Your Lives World Tour” y miles de personas se preparan para asistir.

Con un catálogo tan amplio de canciones, seguidores de la banda se preguntan qué canciones tocarán. Un posible setlists se ha filtrado. Por supuesto, este podría cambiar una vez que la banda tome el escenario, pero es un buen indicador de los que todos los que atiendan pueden esperar.

El setlist sería el siguiente:

Doctor Doctor

Murders in the Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom of the Opera

The Number of the Beast

Infinite Dreams

Powerslave

2 Minutes to Midnight

Rime of the Ancient Mariner

Run to the Hills

Seventh Son of a Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

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