Festival Cultural del Café y Chocolate 2026 en Coyoacán: fecha, horario y actividades (Marcelo Palacios)

El Festival Cultural del Café y Chocolate volvió en su edición Día de Muertos a la Ciudad de México en este mes de octubre.

Aquí te presentamos las fechas, horarios y cronograma del festival para que no te pierdas de ninguna actividad.

Fecha y horarios del Festival Cultural del Café y Chocolate 2026

El evento abierto al público estará disponible este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en e Muse Nacional de las Culturas Populares en la avenida Miguel Hidalgo número 289 en la alcaldía Coyoacán.

Participarán más de 60 expositores de alrededor de la República Mexicana, además de tener la participación de Colombia y Turquía. Su horario será de las 11:00 a las 19:00 horas.

¿Qué actividades habrá en el festival?

Durante los 3 días se ofrecerán las mismas actividades culturales en el mismo horario en el Aula Alto Capilla.

12:00 horas Cafés Filosóficos.

13:30 horas Taller para elaborar tu propio chocolate.

15:00 horas Taller sensorial “ Emorciorama ”.

”. 16:30 horas Chocolatería Literaria.

18:00 horas Cata de café.

Asimismo, se presentarán actividades artísticas en el Patio de las Jacarandas con pequeñas variaciones por día.

Viernes 3.

12:00 horas Teatro en miniatura La niña de las siete de iglesias.

13:00 horas Master Class sobre sobre divulgación científica, salud alimentaria, cacao y chocolate.

sobre sobre divulgación científica, salud alimentaria, cacao y chocolate. 16:00 horas Presentación del libro Un tributo al sabor del café .

. 18:00 horas Ballet Folklórico Herencia Mestiza.

Sábado 3.

12:00 horas Teatro en miniatura “La niña de las siete de iglesias”.

Teatro en miniatura 13:00 horas Master Class sobre sobre divulgación científica, salud alimentaria, cacao y chocolate.

sobre divulgación científica, salud alimentaria, cacao y chocolate. 16:00 horas Ballet Folklórico Herencia Mestiza

18:00 horas Ballet Folklórico Diferentes regiones de México.

Domingo 4.

12:00 horas Teatro en miniatura “La niña de las siete de iglesias”.

13:00 horas Master Class sobre sobre divulgación científica, salud alimentaria, cacao y chocolate.

14:00 horas Música tradicional de Oaxaca con Ensamble Alma Viajera.

16:00 horas Ballet Folklórico Herencia Mestiza.

16:00 horas Compañía de Danza de Naucalpan.

Para participar en cada actividad se debe realizar un registro previo en el lugar, por lo que te recomendamos acudir con tiempo.

Otras actividades en la alcaldía Coyoacán

El Festival Cultural del Café y Chocolate 2026 no será el único evento que se presentará en Coyoacán, aquí te presentamos algunas actividades durante el mes de octubre.