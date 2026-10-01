Metro CDMX: reporte al momento de líneas afectadas por lluvia (Camila Ayala Benabib)

Debido a las fuertes lluvias que ocurren en el Valle de México, servicios de transporte público como el Metro y Metrobús se encuentran afectados en en su servicio lo que provocado aglomeraciones en las estaciones para las y los usuarios.

Ante esto, tanto el Transporte Colectivo Metro y el Metrobús en su sitio web oficial han compartido el estado de cada una de sus líneas para informar a las y los usuarios.

¿Qué líneas del Metro se encuentran afectadas por lluvia?

De acuerdo con información oficial por parte del Metro de CDMX 9 de las 12 líneas mantienen un avance lento para garantizar un transporte seguro por la lluvia.

Las líneas afectadas son:

Línea 2 de Cuatro Caminos a Tasqueña.

de Cuatro Caminos a Tasqueña. Línea 3 de Indios Verdes a Universidad.

de Indios Verdes a Universidad. Línea 4 de Martín Carrera a Santa Anita.

de Martín Carrera a Santa Anita. Línea 5 de Pantitlán a Politécnico.

de Pantitlán a Politécnico. Línea 8 de Garibaldi a Constitución de 1817.

de Garibaldi a Constitución de 1817. Línea 9 de Pantitlán a Tacubaya.

de Pantitlán a Tacubaya. Línea 12 de Mixcoac a Tláhuac.

de Mixcoac a Tláhuac. Línea A de Pantitlán a La Paz.

de Pantitlán a La Paz. Línea B de Ciudad Azteca a Buenavista.

Algunas estaciones reportan inundaciones en sus instalaciones, se recomienda atender las indicaciones de las y los trabajadores, además de cuidar sus pertenencias debido a las aglomeraciones de personas que presenta las estaciones.

Otros servicios afectados

Asimismo, otro de los transporte que mantiene un retraso en el servicio es el Metrobús en todas sus líneas.

Línea 1 de Indios Verdes a La Joya.

de Indios Verdes a La Joya. Línea 2 de Tepalcates a Tacubaya.

de Tepalcates a Tacubaya. Línea 3 de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Línea 4 de Buenavista a Alameda Oriente y Terminal 1 y 2.

de Buenavista a Alameda Oriente y Terminal 1 y 2. Línea 5 de Preparatoria 1 a Ríos de los Remedios.

de Preparatoria 1 a Ríos de los Remedios. Línea 6 de El Rosario a Villa de Aragón, en el tramo de Deportivo 18 de Marzo a De Los Misterios hay congestionamiento vial.

de El Rosario a Villa de Aragón, en el tramo de Deportivo 18 de Marzo a De Los Misterios hay congestionamiento vial. Línea 7 por manifestación en Alameda Tacubaya el servicio se mantiene de Glorieta Cuitláhuac a La Diana.

También puedes conocer más información por medio de su cuenta de X, donde responden algunos comentarios del servicio.

¿Qué hacer durante la lluvia?

Servicio de Protección Civil recomienda no cruzar calles, avenidas o corrientes de agua corriendo; alejarse de los postes de luz, cables caídos, árboles o estructuras que puedan colapsar; además de evitar el refugio de árboles o techos de lámina.