Metrobús CDMX Líneas y estaciones afectadas y sin servicio por la marcha del 2 de octubre (@MetrobusCDMX)

Este viernes 2 de octubre, debido a la conmemoración del aniversario de la matanza de Tlatelolco, habrá una movilización estudiantil y civil que iniciará; tiene como punto de reunión la Plaza de las Tres Culturas y partirá hacia el Zócalo capitalino, por lo que se tiene previsto que la movilidad vial se vea afectada. Conoce qué líneas del Metrobús se verán afectadas para que tomes tus precauciones.

¿Qué líneas y estaciones del Metrobús no tienen servicio hoy 2 de octubre?

Hasta el momento, el Metrobús no ha informado cómo funcionará su servicio para este día; sin embargo, publicó un comunicado en el que advierte que tiene previsto que sus líneas 1, 3, 4 y 7 presenten afectaciones o modificaciones en su servicio debido a las movilizaciones sociales, por lo que recomienda a los citadinos estar al pendiente y consultar la información en su página web oficial o mediante su cuenta de X.

Aunque la marcha iniciará hasta las 16:00 horas, a lo largo de la ciudad se empezarán a presentar afectaciones viales desde horas antes debido a la movilización de los distintos contingentes que partirán desde distintos puntos de la CDMX con dirección a la Plaza de las Tres Culturas.

Motivo: Marcha 2 de octubre 2026

Marcha 2 de octubre 2026 Líneas afectadas: Líneas 1, 3, 4 y 7

Líneas 1, 3, 4 y 7 Horario de afectación: Posiblemente desde las 14:00 hasta las 19:00 horas.

También se recomienda tomar las debidas precauciones, ya que en las estaciones donde el servicio no se vea interrumpido, sí habrá retrasos, por lo que las estaciones tendrán mayor aglomeración, lo que dificultará la subida a las unidades.

¿Qué alternativas hay para no usar el Metrobús hoy, 2 de octubre?

Se recomienda a la población estar al pendiente de los canales oficiales de los servicios de transporte público como el Metrobús y el Metro; se prevé que donde mayormente se vea interrumpido el servicio sea en las líneas del Metrobús antes mencionadas; sin embargo, el Metro, al ser la mejor alternativa, tendrá mayor aglomeración.