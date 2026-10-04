Segundo informe de Clara Brugada: estos son los resultados que presentó en CDMX

Informe de Gobierno de Clara Brugada este 4 de octubre 2026 Foto: Vía redes sociales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó un balance de los primeros dos años de su administración, en el que destacó inversiones en transporte público, programas sociales, vivienda, seguridad y recuperación del espacio público. También anunció nuevos proyectos para ampliar la infraestructura de cuidados, mejorar la movilidad y atender a las personas en situación de calle.

Durante su rendición de cuentas, la mandataria sostuvo que su gobierno busca reducir las desigualdades entre las distintas zonas de la capital. Entre los datos que expuso se encuentran una disminución de 24% en los delitos de alto impacto, una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro durante dos años y el compromiso de construir 100 Utopías al término de su gestión.

Seguridad en CDMX: las cifras que presentó Clara Brugada

Uno de los ejes del informe fue la seguridad pública. Brugada afirmó que la capital registró cuatro meses consecutivos, de junio a septiembre, con mínimos históricos de homicidios y señaló que la ciudad alcanzó su nivel más bajo de este delito en 30 años.

Según las cifras presentadas por la jefa de Gobierno, desde el inicio de su administración los delitos de alto impacto disminuyeron 24%, mientras que el robo de vehículos bajó 40%. También reportó la adquisición de 3 mil 500 patrullas nuevas y la ampliación de la red de videovigilancia a más de 120 mil cámaras.

La mandataria mencionó, además, acciones para combatir la violencia contra las mujeres. Aseguró que los feminicidios se redujeron 48% y que 97% de los presuntos responsables referidos en su balance están en prisión o cuentan con una orden de aprehensión. Estas cifras corresponden a lo informado por su administración.

Metro, Cablebús y transporte eléctrico: los proyectos de movilidad

En materia de movilidad, Brugada destacó una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro durante sus primeros dos años de gobierno. Entre las acciones mencionadas están la conclusión de la renovación integral de la Línea 1, los trabajos de mantenimiento en la Línea 2 y el inicio de la renovación de la Línea 3, para la cual anunció la incorporación de 45 trenes nuevos.

La mandataria también informó que comenzó la construcción de nuevas líneas de Cablebús, con proyectos para conectar zonas de Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpa Alta con otros medios de transporte. El objetivo, explicó, es mejorar los traslados de quienes viven en zonas periféricas.

A esto se suma la inversión anunciada para incorporar 380 autobuses eléctricos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), así como la ampliación de ciclovías y del sistema Ecobici. Para el próximo año, Brugada adelantó la llegada de 250 unidades eléctricas de Metrobús y planteó que toda la flota sea eléctrica para 2030.

Utopías, parques y recuperación del espacio público

Otro de los proyectos centrales del gobierno capitalino son las Utopías, espacios que integran actividades deportivas, culturales, recreativas y servicios de cuidado. Brugada afirmó que su administración ha recuperado más de un millón de metros cuadrados de espacio público y que más de dos millones de personas se han beneficiado de las nuevas Utopías.

De acuerdo con el balance presentado, durante este año habrá 32 instalaciones construidas o en proceso de construcción. La meta de la administración es llegar a 100 al finalizar el sexenio local.

La jefa de Gobierno también reportó trabajos de repavimentación en 450 kilómetros de vialidades, la instalación de más de 200 mil luminarias y la creación de 600 caminos de mujeres libres y seguras. En materia ambiental, mencionó la siembra de 10 millones de plantas, árboles y arbustos, además del compromiso de plantar un millón de árboles en calles, avenidas y camellones.

Vivienda y rentas: los compromisos para los próximos años

El acceso a la vivienda fue otro de los temas abordados. Brugada aseguró que el presupuesto anual destinado a esta política pasó de 4 mil a 9 mil millones de pesos y que se han entregado 6 mil viviendas sociales, mientras otras 7 mil están en construcción.

La mandataria anunció el inicio de un programa de vivienda en renta para jóvenes y adelantó que su administración enviará al Congreso local una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles. La iniciativa busca evitar que los incrementos de los alquileres superen la inflación.

También planteó la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias para brindar protección ante posibles abusos del mercado inmobiliario. Las medidas, explicó, forman parte de una estrategia para enfrentar la gentrificación y favorecer la permanencia de las comunidades en sus barrios.

Programas sociales, educación y sistema de cuidados

En el rubro social, Brugada informó que la cobertura de programas y apoyos directos aumentó 85% en dos años y que la meta es alcanzar a 2.6 millones de personas, con una inversión anunciada de 23 mil millones de pesos.

Entre los apoyos mencionados están Mi Beca para Empezar, la beca de transporte para estudiantes universitarios, el Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años y la pensión Hombres Bienestar. También destacó los recursos destinados a jóvenes, mujeres emprendedoras y personas que realizan labores de cuidado.

La administración reportó la construcción de 64 estancias infantiles y 32 Casas de las 3R, concebidas para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo doméstico y de cuidados que históricamente ha recaído en las mujeres. Brugada afirmó que el objetivo es avanzar hacia una ciudad donde el cuidado sea una responsabilidad compartida y cuente con infraestructura pública.

En educación, señaló que se han destinado más de 14 mil millones de pesos y que el programa de renovación de escuelas ha intervenido 782 planteles públicos. También destacó la enseñanza artística, las clases de música y la ampliación de iniciativas de bienestar emocional para estudiantes.

Agua, salud y atención a personas desaparecidas

El informe incluyó acciones en materia hídrica. Brugada aseguró que su gobierno destinó 19 mil millones de pesos a la política de agua durante el año y que desarrolla 643 acciones y obras de agua potable, drenaje y saneamiento. Además, señaló que la atención a fugas permite recuperar más de 12 millones de litros de agua potable al día.

En salud, destacó la aplicación de 4.2 millones de vacunas contra el sarampión, la ampliación de las mastografías y el desarrollo de consultorios públicos y servicios de bienestar emocional.

Sobre las personas desaparecidas, la jefa de Gobierno sostuvo que la búsqueda y el acompañamiento a las familias son compromisos prioritarios. Entre las medidas expuestas están la creación de un centro integral de atención, el fortalecimiento de la comisión de búsqueda y la incorporación anunciada de personal especializado para investigar estos casos.

¿Qué sigue para la Ciudad de México?

Entre los proyectos que Brugada adelantó se encuentran cuatro nuevos albergues públicos para personas en situación de calle, un modelo penitenciario orientado a la reinserción social y la ampliación de los servicios de cuidado a domicilio y teleasistencia para personas mayores, con discapacidad o en situación de soledad.

El segundo informe presenta así una agenda amplia de compromisos en infraestructura, bienestar y servicios públicos. El reto para los siguientes años será convertir las metas anunciadas en obras concluidas, servicios accesibles y mejoras que puedan comprobarse en la vida cotidiana de quienes habitan la capital.