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El gobierno del Estado de México otorgará servicios gratuitos en las Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto que realizará en coordinación con la Secretaría de Marina y el municipio en 7 colonias de Ecatepec.

En los módulos del Desarrollo Integral de la Familia Estatal DIFEM, las personas con discapacidad podrán tramitar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y el certificado correspondiente, así como acceder a la entrega de ayudas técnicas como sillas de ruedas y bastones.

Además, habrá valoraciones nutricionales, consultas de medicina general, atención quiropráctica y pruebas rápidas de colesterol, glucosa, triglicéridos, hepatitis A, B y C, y antígeno prostático.

Como parte de la campaña Trenzatón, el DIFEM instalará un módulo de corte y recepción de cabello donado para elaborar pelucas oncológicas.

Los servicios estarán a cargo de las direcciones de Atención a Personas con Discapacidad, de Alimentación y Nutrición Familiar y de Prevención y Bienestar Familiar, así como de la Unidad de Procuración de Fondos del DIFEM.

Fechas y sedes de atención, de 9:00 a 15:00 horas

23 y 24 de noviembre. Colonia Jardines de Santa Clara (Deportivo Alfredo del Mazo).

25 y 26 de noviembre. Colonia Santa María Tulpetlac (Plaza del Pueblo).

27 y 30 de noviembre. Colonia Emiliano Zapata (Deportivo Emiliano Zapata).

1 y 2 de diciembre. Colonia San Pedro Xalostoc (Plaza del Pueblo).

3 de diciembre. Colonia Ciudad Cuauhtémoc (Base Cuauhtémoc).

7 y 8 de diciembre. Colonia Hank González (Parque Bicentenario).

Del 9 al 11 de diciembre. Colonia Abel Martínez Montañez (Bomberos).

Por su parte, la Secretaría de Marina, a través de la Región Naval Central, ofrecerá consultas de medicina general, atención odontológica y psicológica, vacunación, servicios de nutrición, detección de hipertensión arterial y diabetes mellitus, así como pruebas de VIH y hepatitis C.