IECM aprueba plan de trabajo para organizar elecciones locales de 2027

Elecciones CDMX 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el Plan de Trabajo y Calendario de Actividades del Proceso Electoral Local Ordinario (PELO) 2026-2027, con el que se establecen las responsabilidades, periodos y plazos para preparar, organizar y desarrollar las distintas etapas de los comicios locales.

El instrumento contempla la coordinación de las actividades del IECM con el Instituto Nacional Electoral (INE) y permitirá dar seguimiento al avance de los trabajos, prevenir posibles retrasos e identificar acciones que requieran atención especial.

El PELO 2026-2027 inició formalmente el 7 de septiembre y contempla la renovación de 66 diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, 16 alcaldías y 204 concejalías. La jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027.

El plan articula las labores de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, con el propósito de mantener una actuación coordinada durante las diferentes etapas del proceso.

Para su integración se consideraron las actividades de las distintas áreas del instituto, así como las determinaciones y plazos establecidos por el INE dentro del ámbito de sus atribuciones.

Las tareas previstas son las relacionadas con la promoción de la participación ciudadana, integración de los Consejos Distritales, candidaturas, documentación y materiales electorales, voto desde el extranjero y de personas en prisión preventiva, así como la organización de la jornada electoral.

También incluye actividades vinculadas con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cómputos, debates, conteos rápidos, medios de impugnación y convenios de colaboración, además de otras acciones institucionales.

El documento establece para cada actividad los periodos de ejecución, las áreas responsables y los productos esperados, con el objetivo de facilitar la coordinación y supervisión de los trabajos.

La Secretaría Ejecutiva será la encargada de coordinar el seguimiento del plan, en colaboración con la Secretaría Administrativa, las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados, de acuerdo con las responsabilidades de cada área.

Como parte de este mecanismo, la Secretaría Ejecutiva deberá elaborar informes mensuales sobre el avance de las actividades a cargo de las áreas responsables, a fin de verificar que se cumplan dentro de los plazos establecidos.

El IECM señaló que el seguimiento permitirá informar al Consejo General sobre el desarrollo de las tareas e identificar oportunamente aquellas situaciones que requieran atención para garantizar el cumplimiento de las distintas etapas del proceso electoral.