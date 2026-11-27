¿Lloverá en CDMX hoy 27 de noviembre? La SGIRPC de la Ciudad de México presentó el pronóstico de lluvias para este viernes 27 de noviembre.

El último fin de semana de noviembre arriba acompañado de lo que apunta a ser la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 en México y se manifiesta a partir de la mañana de este viernes 27 de noviembre con cielo nublado y lluvias ligeras en la Ciudad de México.

No obstante, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) alertó a la población capitalina por lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde de hoy, además de que el Servicio Metereológico Nacional (SMN) anunció a inicios de esta semana la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en las zonas altas del Valle de México para este fin de semana.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas han emitido una serie de recomendaciones a la población con el propósito de resguardar su salud ante las intensas lluvias y bajas temperaturas previstas.

Temporada invernal en CDMX: ¿a qué hora comenzará a llover este viernes 27 de noviembre?

De acuerdo con el reporte emitido por la SGIRPC de la Ciudad de México a través de su canal oficial en redes sociales, las lluvias generalizadas se intensificarán hacia la tarde de este 27 de noviembre, acompañadas de vientos fuertes y temperaturas bajas.

La dependencia señaló que, si bien las lloviznas comenzaron a primera hora de este viernes, los chubascos se concentrarán en el sur y poniente de la capital a partir de las 13:00 horas, con una duración prevista hasta las 07:00 horas del sábado 28 de noviembre.

#PronósticoDelTiempo || ¡Feliz viernes! Esta mañana se registra ambiente frío con cielo nublado y lluvias ligeras en la Ciudad de México. Por la tarde se esperan lluvias fuertes generalizadas con rachas cercanas a los 50 km/h. Durante el amanecer de mañana podría presentarse aguanieve o nieve en las partes altas de la capital del país. Toma tus precauciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

A su vez, destacó la posibilidad de caída de aguanieve o nieve en zonas altas de la región, entre las que se destacan territorios como Sierra de las Cruces y las alcaldías:

Álvaro Obregón .

. Cuajimalpa .

. Magdalena Contreras .

. Tlalpan.

Las lluvias de esta tarde estarán acompañadas por vientos con rachas cercanas a 50 km/h, por lo que recomendaron a la población capitalina tomar precauciones en sus trayectos y para protección de su salud.

Recomendaciones ante las lluvias fuertes y bajas temperaturas de este fin de semana

Las condiciones climatológicas actuales están relacionadas a la masa de aire ártico del Frente Frío Núm. 8, catalogándose incluso como la primera tormenta invernal en México.

Debido a ello, la dependencia realizó recomendaciones importantes para la población que deberá enfrentar el frío intenso de la capital este fin de semana:

Usar ropa abrigada , cubriendo adecuadamente nariz y boca.

, cubriendo adecuadamente nariz y boca. Hidratación constante .

. Mantener una dieta rica en vitaminas .

. Aplicación de crema hidratante para proteger la piel de la resequedad causada por el frío.

Otra de las indicaciones destacadas es resguardar a las mascotas de las bajas temperaturas, evitando dejarlas a la intemperie cuando salgas de tu hogar.