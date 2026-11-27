El último fin de semana de noviembre arriba acompañado de lo que apunta a ser la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 en México y se manifiesta a partir de la mañana de este viernes 27 de noviembre con cielo nublado y lluvias ligeras en la Ciudad de México.
No obstante, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) alertó a la población capitalina por lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde de hoy, además de que el Servicio Metereológico Nacional (SMN) anunció a inicios de esta semana la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en las zonas altas del Valle de México para este fin de semana.
Ante este escenario, las autoridades capitalinas han emitido una serie de recomendaciones a la población con el propósito de resguardar su salud ante las intensas lluvias y bajas temperaturas previstas.
Temporada invernal en CDMX: ¿a qué hora comenzará a llover este viernes 27 de noviembre?
De acuerdo con el reporte emitido por la SGIRPC de la Ciudad de México a través de su canal oficial en redes sociales, las lluvias generalizadas se intensificarán hacia la tarde de este 27 de noviembre, acompañadas de vientos fuertes y temperaturas bajas.
La dependencia señaló que, si bien las lloviznas comenzaron a primera hora de este viernes, los chubascos se concentrarán en el sur y poniente de la capital a partir de las 13:00 horas, con una duración prevista hasta las 07:00 horas del sábado 28 de noviembre.
#PronósticoDelTiempo || ¡Feliz viernes! Esta mañana se registra ambiente frío con cielo nublado y lluvias ligeras en la Ciudad de México. Por la tarde se esperan lluvias fuertes generalizadas con rachas cercanas a los 50 km/h. Durante el amanecer de mañana podría presentarse aguanieve o nieve en las partes altas de la capital del país. Toma tus precauciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026
A su vez, destacó la posibilidad de caída de aguanieve o nieve en zonas altas de la región, entre las que se destacan territorios como Sierra de las Cruces y las alcaldías:
- Álvaro Obregón.
- Cuajimalpa.
- Magdalena Contreras.
- Tlalpan.
Las lluvias de esta tarde estarán acompañadas por vientos con rachas cercanas a 50 km/h, por lo que recomendaron a la población capitalina tomar precauciones en sus trayectos y para protección de su salud.
Recomendaciones ante las lluvias fuertes y bajas temperaturas de este fin de semana
Las condiciones climatológicas actuales están relacionadas a la masa de aire ártico del Frente Frío Núm. 8, catalogándose incluso como la primera tormenta invernal en México.
Debido a ello, la dependencia realizó recomendaciones importantes para la población que deberá enfrentar el frío intenso de la capital este fin de semana:
- Usar ropa abrigada, cubriendo adecuadamente nariz y boca.
- Hidratación constante.
- Mantener una dieta rica en vitaminas.
- Aplicación de crema hidratante para proteger la piel de la resequedad causada por el frío.
Otra de las indicaciones destacadas es resguardar a las mascotas de las bajas temperaturas, evitando dejarlas a la intemperie cuando salgas de tu hogar.