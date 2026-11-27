Incendio en Ecatepec Vecinos de la zona fueron desalojados como parte del protocolo de seguridad mientras el cuerpo de bomberos atendía el siniestro.

Este viernes 27 de noviembre una movilización de cuerpos de emergencia sorprendió a las y los vecinos de la colonia El Chamizal, en Ecatepec, luego de que un incendio comenzara en una fábrica de colchones de la zona. El incidente generó una importante nube de humo negro y conmoción en el lugar. Sin embargo, no se han reportado personas heridas ni fallecidas tras el incidente.

¿Qué pasó con el incendio de fabrica de Colchones en Ecatepec?

El siniestro generó una densa columna de humo visible desde diversos puntos del municipio y localidades aledañas. De acuerdo con reportes preliminares, el inmueble se encuentra en la zona de El Chamizal, con referencias a las calles Guadalajara, el cruce de Gustavo Baz y avenida R1, o cercanías de Gobernador Carlos Tejeda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ecatepec se trasladaron de inmediato al lugar para combatir las llamas, avivadas por el material inflamable propio de este tipo de instalaciones. Personal de Protección Civil realizó la evacuación preventiva de vecinos cercanos ante el riesgo de que el fuego se propagara a viviendas y departamentos aledaños. La zona fue acordonada y permanece bajo resguardo policial.

Hasta los últimos reportes de la mañana, no se tenían registros de personas lesionadas. El IMSS Estado de México Oriente activó protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria por si se presentaban afectados.

La causa del incendio aún no ha sido determinada. Las autoridades continúan trabajando en el control del fuego y en labores de contención. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles oficiales.