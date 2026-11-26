¿Una cafetería junto a la reserva ecológica? Convocan a marcha en la UNAM por obras en el Pedregal y muerte de fauna Coletivo La Otra REPSA hace el llamado a asistir a una marcha pacífica para exigir transparencia y cuentas a las autoridades universitarias. (Mario Jasso)

Colectivo La Otra REPSA, dedicado a la defensa, divulgación y protección de la Reserva Ecológica Pedregal de San Ángel (REPSA), realizará una marcha pacífica en contra de la apertura de una cafetería en la reserva ecológica este viernes 27 de noviembre.

El punto de reunión y salida de la marcha será en la Escuela Nacional de Artes Cinematográfica (ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Ciudad Universitaria. En un horario de 15:00 a 17:00 horas.

También contará con la participación de la comunicadora y creadora de contenido Valentina de 12 años, de El espacio de Valentina conversando con Expertos, canal de divulgación mexicana.

Marcha pacífica: ¿Cuáles son las demandas del colectivo?

La movilización de La Otra REPSA, encabezado por las activistas y protectoras del espacio Surya e Ileana, busca:

Exigir a las autoridades universitarias una redención de cuenta, informes y monitores, ante el fallecimiento y manejo de animales en la UNAM.

una redención de cuenta, informes y monitores, ante el fallecimiento y manejo de animales en la UNAM. Cuestionar los protocolos para el tratamiento, rehabilitación o eutanasia en animales; así como el cuestionamiento del uso fármaco T61, autorizado para el procedimiento.

para el tratamiento, rehabilitación o eutanasia en animales; así como el cuestionamiento del uso fármaco T61, autorizado para el procedimiento. Presión sostenida y nueva visibilidad, bajo la consigna “Salvemos la REPSA: Más protección y menos destrucción ”.

”. Detener la construcción de una cafetería junto a la REPSA, que afectará directamente a uno de los últimos pedregales en la Ciudad de México.

Previo y durante a la marcha, Surya e Iliana tendrán una conversación con los medios que atiendan el movimiento.

¿Cuál es el plan de la UNAM en la REPSA?

De acuerdo con información del colectivo ecológico, la Universidad planea invertir más de 13 millones de pesos para instalar una infraestructura comercial entre la ENAC, la Filmoteca y TV UNAM. Lo que afectará de manera irreversible a la biodiversidad del Pedregal.

Por ello, La Otra REPSA, en colaboración con la marca mexicana Chispa Kartoffel, realizarán la marcha pacífica que busca visibilizar la situación y evitar que esta sea ignorada. Trayendo los temas de defensa ambiental y ética de los animales a la agenda pública.