alcalde de Gustavo A. Madero informa sobre el caso de Ruth

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, acudió al Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para conocer personalmente el estado de salud de Ruth, la bebé de entre cuatro y cinco meses que fue abandonada durante la madrugada del lunes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Durante la visita, el funcionario confirmó que la pequeña se encuentra estable y en buenas condiciones de salud. También aseguró que mantendrá un seguimiento directo de su situación para procurar que reciba la atención y los cuidados necesarios mientras avanzan las investigaciones.

A 48 horas del rescate, Lozano informó que el presunto responsable del abandono fue detenido luego de trabajos de seguimiento realizados mediante las cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Inteligencia de la alcaldía. Al momento de su detención, el hombre llevaba aproximadamente 100 dosis de aparente droga.

De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde, el detenido no tiene parentesco con la menor. El hombre habría sustraído a la bebé y abordado una unidad del Metrobús, de la que descendió en la estación La Villa. Posteriormente, recorrió algunas calles cercanas a la Basílica de Guadalupe, donde finalmente la abandonó.

Identifican a los padres de la menor

Lozano también señaló que los padres de Ruth ya fueron identificados. Precisó que no viven en situación de calle, aunque presentan problemas de intoxicación por consumo de sustancias, por lo que reiteró que continuará atento al desarrollo del caso y a las condiciones que garanticen el bienestar de la niña.

La bebé fue localizada durante la madrugada del lunes por elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de Gustavo A. Madero, en el cruce de Calzada de Guadalupe y la calle Garrido. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la pequeña estaba mojada debido a la lluvia, por lo que fue resguardada en una ambulancia y recibió una primera valoración médica.

Al enterarse de lo ocurrido, el alcalde acudió al sitio y consiguió ropa, pañales y alimento para la menor. Después permaneció con ella y la acompañó hasta la Agencia 59 del Ministerio Público, especializada en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

En esa instancia, el personal ministerial abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del abandono. También se estableció coordinación con el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar seguimiento a los hechos e identificar a la persona responsable.

El alcalde reconoció la intervención de los policías y paramédicos que participaron en el rescate y reiteró que permanecerá pendiente de Ruth, tanto de las diligencias para esclarecer lo sucedido como de la atención que reciba durante su estancia en el centro.