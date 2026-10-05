Mexibús llegará a Panteón de Los Rosales en Chimalhuacán: ruta, estaciones y tarifa de la ampliación en Neza

Línea VII Mexibús Nezahualcóyotl La ampliación a la Línea III del Mexibús de Nezahualcóyotl se integrará a la línea troncal Metro Pantitlán-Chimalhuacán. (@SEMOV_Edomex)

El proyecto de ampliación del Mexibús de Nezahualcóyotl forma parte del acuerdo de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para la creación de tres nuevos corredores de este sistema de transporte.

De acuerdo con la información oficial de la ruta, la ampliación estará conformada por siete estaciones que recorrerán 3.5 kilómetros de la avenida Chimalhuacán, además de que contará con una conexión al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Pantitlán.

Ruta y estaciones del Mexibús de Nezahualcóyotl: ¿cuál es el tramo que recorrerá?

La ampliación del Mexibús de Nezahualcóyotl contempla un corredor de aproximadamente 5 kilómetros entre la estación General Vicente Villada y el Panteón de Los Rosales, como extensión de la red que actualmente opera entre Pantitlán y Chimalhuacán. No obstante, la documentación estatal precisaque el carril confinado tendrá aproximadamente 3.5 kilómetros, contemplándose en trazo en ambos sentidos.

📄 #ComunicadoDePrensa ¡Nueva línea de Mexibús en Nezahualcóyotl! Anuncia @Edomex construcción Vicente Villada - Panteón de Los Rosales. Más información: 👇🏼 https://t.co/1n7qfujvjM — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) August 27, 2025

El proyecto surge ante la necesidad de fortalecer la conexión de Nezahualcóyotl con el resto de la red de transporte en el Valle de México y tendrá siete estaciones:

Adelita.

Carmelo Pérez.

Norteña.

Me Voy.

Tepozanes.

Secundaria 36.

CBTIS 6.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló que esta ampliación a la Línea 3 del Mexibús —que actualmente comunica Pantitlán con Chimalhuacán— transportará cerca de 55 mil 446 pasajeras y pasajeros diarios en los 31 autobuses contemplados para el proyecto. Según adelantó el proyecto, cada uno de los colectivos es de última generación y con baja emisión de contaminantes.

Por otra parte, el corredor tendrá vínculos con las líneas 1, 5, 9 y A del Metro, la Línea 4 del Metrobús, la Línea 2 del Trolebús y la Línea 3 del propio Mexibús. Con ello, los usuarios y usuarias de Nezahualcóyotl tendrán más alternativas para transportarse hacia distintos puntos de la zona metropolitada del Valle de México, reduciendo el tiempo de traslado y optimizando el orden del transporte público.

La tarifa se mantendrá en $10 pesos por viaje, ya que el recorrido por la ampliación no genera un costo extra por transbordo dentro de la misma línea.

¿En qué fase está la Línea VII del Mexibús de Nezahualcóyotl?

La ampliación a la Línea 3 del Mexibús contó con una inversión de 600 millones de pesos tras identificarse la alta demada de movilidad en municipios densamente poblados como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Dado que el actual recorrido de este sistema de transporte opera parcialmente sobre avenida Chimalhuacán, la nueva Línea VII pretende cerrar ese vacío y permitir una reestructuración de la conexión existente.

El proyecto quedó incorporado al Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, presentado en julio de 2025 por los gobiernos federal y mexiquense, y planteado como una alternativa de transporte masivo, rápido y seguro para personas de la zona oriente del Valle de México que diariamente se desplazan hacia centros de trabajo, escuelas o servicios.

Para julio del año presente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que el proyecto integral y la supervisión externa estaban en proceso de licitación, mientras que la previsión de inicio de obras se planteó para septiembre de 2026.