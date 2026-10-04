Iztacalco instala gabinete de verificación para regularizar establecimientos y prevenir extorsiones

La alcaldía Iztacalco instaló un Gabinete de Verificación con el objetivo de fortalecer la regularización de establecimientos mercantiles, brindar orientación al sector empresarial y prevenir posibles actos de extorsión, informó la demarcación.

El mecanismo, encabezado por la alcaldesa Lourdes Paz comenzó a operar el 7 de julio de 2026 y está integrado por distintas áreas de la alcaldía, entre ellas las direcciones generales de Gobierno y Seguridad Ciudadana y de Obras, así como las áreas de Asuntos Jurídicos, Desarrollo y Fomento Económico y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de la Policía Auxiliar.

La primera sesión del gabinete se realizó el 13 de julio y desde entonces se han efectuado más de 50 reuniones de trabajo con las áreas involucradas y representantes de establecimientos.

Iztacalco instala gabinete de verificación para regularizar establecimientos y prevenir extorsiones

Como parte del esquema, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos envía a los responsables de los negocios una o dos invitaciones para que, en un plazo de tres días hábiles, acudan a conocer los requisitos aplicables y, en su caso, regularicen la documentación pendiente.

La alcaldía señaló que este procedimiento tiene un carácter preventivo y busca que los particulares puedan corregir voluntariamente posibles omisiones antes de que se realice una visita de verificación o se apliquen medidas coercitivas.

Una vez que los responsables conocen las irregularidades o documentación faltante, pueden suscribir una carta compromiso para concluir el proceso de regularización en un plazo de hasta 10 días hábiles.

Entre el 17 de julio y el 1 de octubre, la demarcación reportó el envío de 343 invitaciones de regularización. De éstas se derivaron 71 verificaciones realizadas por el área jurídica: 28 relacionadas con espectáculos públicos, 20 con construcciones, siete con establecimientos mercantiles y seis con Protección Civil.

Las verificaciones derivaron en 12 suspensiones y siete clausuras.

Paralelamente, la alcaldía puso en marcha el programa “Mi Negocio en Paz”, mediante el cual busca proporcionar información y acompañamiento a responsables de establecimientos que pretenden regularizar sus actividades.

La estrategia contempla un módulo itinerante que ha recorrido distintas colonias y otro fijo ubicado en la explanada de la alcaldía. En ambos espacios se han otorgado 801 asesorías y atendido a más de mil 448 personas, principalmente sobre regularización de establecimientos, uso de suelo, documentación y requisitos para operar.

La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico también realiza reuniones quincenales con representantes del sector empresarial, los miércoles, para informar sobre el funcionamiento del Gabinete de Verificación y orientar a los responsables de negocios sobre los trámites necesarios.

Hasta el 1 de octubre, según la alcaldía, se habían realizado encuentros con representantes de escuelas, clínicas y establecimientos de salud, restaurantes, hoteles, funerarias y empresas del sector industrial.

Como parte de las acciones contra la extorsión, la administración local informó que se han creado grupos de WhatsApp con representantes del gabinete y del sector empresarial, con el propósito de mantener comunicación directa y atender oportunamente situaciones que puedan afectar a los responsables de los establecimientos.

La alcaldía sostuvo que el modelo busca que las verificaciones no se limiten a la aplicación de sanciones, sino que también funcionen como mecanismos de orientación y regularización, mediante una comunicación directa entre las autoridades y quienes realizan actividades económicas en Iztacalco.