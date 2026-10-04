Delfina Gómez inaugura Mes Nacional de Esterilización de perros y gatos

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez inauguró el Mes Nacional de Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos, estrategia orientada a promover la tenencia responsable, contribuir al control de la sobrepoblación de animales de compañía y prevenir riesgos para la salud pública.

En la jornada realizada en la Unidad Deportiva “Silverio Pérez”, en Texcoco, se programaron 750 esterilizaciones gratuitas, a cargo de personal médico veterinario especializado.

Delfina Gómez informó que durante el último año se realizaron 185 mil 751 esterilizaciones en territorio mexiquense, además de la aplicación de más de 4 millones de vacunas, 27 mil 300 consultas y 15 mil 394 tratamientos médicos.

La mandataria también señaló que se reunieron 94 toneladas de alimento y diversos artículos destinados a beneficiar a 250 protectoras de animales.

“Hablar de esterilización es hablar de prevención, de cuidado, de trabajo en equipo para evitar el abandono, el sufrimiento y la violencia contra los michis y los lomitos”, expresó.

La gobernadora sostuvo que las acciones de bienestar animal deben involucrar tanto a las autoridades como a la sociedad y consideró que la esterilización forma parte de una política de prevención y protección de los animales.

Del mismo modo, mencionó que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en vacunación antirrábica, con más de 10 millones de dosis aplicadas durante los últimos tres años.

México participa junto con más de 20 países en la Quinta Jornada de Castración Masiva de América Latina (CastraLat), iniciativa en la que participan gobiernos, universidades, organizaciones protectoras y sociedad civil.

Las jornadas de esterilización forman parte de una política de bienestar comunitario y salud pública.

Existe una estimación de cinco millones de perros y gatos en situación de calle en la entidad, por lo que consideró necesaria la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para atender la problemática.

En la jornada inaugural participaron 50 médicos veterinarios y se entregó de manera simbólica instrumental médico a cinco especialistas.

Alma Diana Tapia Maya, directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), destacó la participación de autoridades, personal veterinario y organizaciones de la sociedad civil en las acciones de atención animal.

También recordó que el 4 de octubre se conmemora el Día de los Seres Sintientes en el Estado de México.

Las fechas, sedes y horarios de las jornadas de esterilización gratuitas pueden consultarse en el portal de la Secretaría de Salud del Estado de México.