Texcoco fortalece apoyo al campo y a productores de San Bernardino

El Gobierno de Texcoco refrendó su compromiso con las productoras y los productores del campo de la comunidad de San Bernardino, con acciones enfocadas en fortalecer las actividades agrícolas y contribuir al desarrollo de las comunidades.

El Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó actividades relacionadas con el sector agrícola, donde destacó la importancia de respaldar a las personas que diariamente trabajan la tierra y que contribuyen a la economía y al desarrollo de las comunidades. Durante el encuentro se destacó que el campo representa una parte importante de la vida de las comunidades de Texcoco, debido a que numerosas familias dependen de las actividades agrícolas y de la producción que se realiza en las diferentes localidades del municipio.

Para fortalecer este sector, el Gobierno de Texcoco, a través de la Dirección del Campo, trabaja de manera coordinada con la Secretaría del Campo del Estado de México, conocida como SECAMPO. La coordinación entre ambas instancias busca acercar apoyos y acciones a las personas que se dedican a las actividades agrícolas, además de atender algunas de las necesidades que enfrentan los productores. En San Bernardino, las autoridades destacaron la importancia de mantener una comunicación directa con las personas que trabajan en el campo para conocer sus necesidades y buscar alternativas que permitan mejorar sus actividades.

El trabajo agrícola requiere de diferentes recursos y herramientas para poder mantener la producción, por lo que el acompañamiento de las autoridades puede representar un respaldo para las familias que dependen de esta actividad. Durante las acciones realizadas en la comunidad también se reconoció el esfuerzo de las y los productores que mantienen sus actividades a pesar de las dificultades que puede representar trabajar la tierra. Las autoridades municipales señalaron que el campo no solamente representa una actividad económica, sino que también forma parte de las tradiciones y de la identidad de las comunidades de Texcoco.

La producción agrícola permite mantener algunas de las costumbres que han pasado de generación en generación, además de conservar una relación cercana entre las familias y la tierra. Por esta razón, se consideró importante continuar generando acciones que permitan respaldar al sector agrícola y reconocer el trabajo de quienes se dedican a esta actividad. La Dirección del Campo del municipio mantiene coordinación con la Secretaría del Campo para acercar diferentes programas y apoyos a las comunidades rurales.

Esta colaboración busca que los productores tengan mayores oportunidades para continuar con sus actividades y que los recursos puedan llegar directamente a las personas que los necesitan. El trabajo conjunto entre las autoridades municipales y estatales también permite identificar las necesidades de cada comunidad y establecer acciones de acuerdo con las condiciones que enfrentan los productores. En San Bernardino, el compromiso con el sector agrícola forma parte de las acciones que buscan fortalecer el desarrollo de las comunidades y mejorar las condiciones de quienes trabajan diariamente en el campo.

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez destacó la importancia de mantener una relación cercana con las productoras y productores, así como de acompañarlos en las diferentes etapas de sus actividades. El objetivo es que las comunidades dedicadas al campo continúen teniendo respaldo y que los productores puedan mantener sus labores, que son parte importante de la actividad económica y social del municipio. Las acciones también buscan reconocer el esfuerzo de las familias que trabajan en la producción agrícola y que contribuyen con sus actividades al crecimiento de Texcoco.

El campo continúa siendo una parte importante de las comunidades del municipio, por lo que el gobierno local busca mantener la coordinación con las instituciones estatales para fortalecer este sector. Con estas acciones, Texcoco refrenda su compromiso de trabajar de la mano con las y los productores de San Bernardino, buscando impulsar el desarrollo agrícola y apoyar a quienes diariamente trabajan la tierra. De esta manera, autoridades y productores mantienen una colaboración enfocada en fortalecer el campo y conservar una actividad que forma parte de la identidad y de la vida cotidiana de las comunidades texcocanas.