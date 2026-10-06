IECM actualiza marco de participación ciudadana tras registrar ocho pueblos originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 y del Catálogo de Unidades Territoriales 2025, luego de que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas (SEPI) incorporó ocho pueblos originarios a su Sistema de Registro.

La modificación implica actualizar la clasificación de ocho unidades territoriales ya existentes, sin alterar el número total ni la configuración territorial de las unidades que integran el marco de participación ciudadana de la capital.

Los pueblos incorporados son Santa María Nonoalco, Santa Úrsula Coapa, Santiago Atepetlac, Santiago Atzacoalco, Santa Martha Acatitla, Santa María Aztahuacan, Santiago Acahualtepec y San Andrés Tetepilco.

A partir de un análisis técnico y de la información proporcionada por la SEPI, el IECM identificó la equivalencia de estos ocho pueblos con unidades territoriales que ya estaban contempladas en el marco vigente.

Con la actualización, el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 conserva un total de mil 851 unidades territoriales. De éstas, mil 756 corresponden a colonias, unidades habitacionales y otras categorías; 77 son pueblos originarios y 18 corresponden a barrios originarios.

De esta manera, el número de unidades territoriales integradas por pueblos y barrios originarios asciende a 95.

El instituto señaló que la actualización busca mantener vigente la información territorial utilizada para los mecanismos de participación ciudadana y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales y de participación de los pueblos originarios de la Ciudad de México.

Precisó, sin embargo, que la delimitación territorial relacionada con estas adecuaciones tendrá carácter provisional mientras concluyen los trabajos técnicos que corresponden a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, conforme a la normativa aplicable.

Estos trabajos tienen como propósito fortalecer la certeza sobre la configuración territorial que será utilizada en los mecanismos participativos locales.

Como parte de la actualización, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del IECM trabaja en la modificación del Sistema de Consulta del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025.

También entregará los productos cartográficos actualizados a las Direcciones Distritales involucradas, con el propósito de que cuenten con la información correspondiente a las modificaciones aprobadas.