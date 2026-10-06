Morena y aliados rechazan exhorto para garantizar equipo y derechos a trabajadores de limpia

La mayoría de los trabajadores de limpia en la CDMX ganan 5 mil 400 pesos, aproximadamente.

Morena y sus aliados, en el Congreso de la Ciudad de México, rechazaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) a garantizar herramientas, equipo de protección y derechos laborales para las personas trabajadoras de limpia de la capital.

La propuesta, presentada por Movimiento Ciudadano, planteaba que las empresas subcontratadas para realizar labores de limpieza contaran con los insumos necesarios para que su personal pudiera desempeñar sus funciones, entre ellos guantes, escobas, botes de basura, botas, uniformes de alta visibilidad para entornos oscuros y lámparas.

La emecista Paty Urriza detalló que su propuesta también contemplaba que la Sobse supervisara el cumplimiento de prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones y un salario de al menos el mínimo vigente, además de verificar que los trabajadores estuvieran formalmente inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Otro de los planteamientos era garantizar la integridad física del personal de limpia y evitar que fuera trasladado en las áreas de carga de los camiones, en cumplimiento del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

La propuesta surge luego de la denuncia de trabajadores de limpia, quienes informaron que laboraban con herramientas y materiales en mal estado y que, en algunos casos, deben adquirir con recursos propios los insumos necesarios para realizar sus actividades.

La situación adquiere relevancia en una ciudad donde diariamente se generan 12 mil 404 toneladas de residuos, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

La legisladora recordó además que el artículo 132, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación de los empleadores de proporcionar los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de las labores, así como mantenerlos en buen estado y reponerlos cuando dejen de ser eficientes.

No es el primer reclamo por las condiciones laborales

La propuesta forma parte de una serie de acciones legislativas impulsadas por la bancada naranja en los últimos años para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras de limpia en la capital.

Entre los antecedentes se encuentra un punto de acuerdo presentado el 8 de mayo de 2025 para solicitar el cambio de los uniformes guinda por prendas de alta visibilidad.

El 24 de febrero de 2026 se presentó otro punto de acuerdo relacionado con el reconocimiento de calidad de víctima para Isabel N., madre de una trabajadora que perdió la vida durante su jornada laboral.

Posteriormente, el 29 de abril de 2026, se planteó garantizar a las personas trabajadoras de limpia una remuneración equivalente, al menos, al salario mínimo general vigente.

También fue presentada el 10 de marzo de 2026 una iniciativa para establecer en la Constitución Política de la Ciudad de México el derecho a la seguridad social para quienes realizan labores de limpia.

A estas acciones se suman una denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México por la contratación de personas trabajadoras bajo la modalidad de programa social y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina por presuntas violaciones a sus derechos laborales.