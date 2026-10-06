Rehabilitan pozo Colosio 1 para mejorar abasto de agua en Ecatepec

Avanza construcción del Pozo Colosio 1, beneficiará a 30 mil habitantes

El gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, en coordinación con el organismo de agua Sapase, lleva a cabo la rehabilitación del pozo Colosio 1, con el objetivo de incrementar el suministro de agua potable a través de la red y beneficiar a alrededor de 30 mil habitantes.

Francisco Reyes Vázquez, director de Sapase, informó que el organismo realiza estudios de laboratorio en los pozos para verificar la calidad del agua que se distribuye a la población, como parte de las acciones implementadas por la actual administración.

El pozo Colosio 1, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, permaneció fuera de operación durante aproximadamente ocho años. Actualmente se trabaja en la recuperación y modernización de su infraestructura y se estima que, una vez concluida la intervención, tendrá una producción mínima de 25 litros por segundo.

Los trabajos son realizados por personal de Sapase y de la Dirección de Obras Públicas e incluyen la rehabilitación del cuarto de controles y el equipamiento electromecánico, con la instalación de arrancadores, interruptores, transformador, bomba y acometida eléctrica.

También se lleva a cabo la reconstrucción del tren de descarga y la conexión del pozo con la red principal de conducción, con el propósito de incorporar nuevamente el caudal a la infraestructura de distribución.

Como parte de la rehabilitación se realizan además trabajos en la infraestructura exterior, entre ellos la reparación de la barda perimetral, colocación de concertina y pintura general de las instalaciones.

De acuerdo con el gobierno municipal, la obra permitirá mejorar el suministro de agua potable para habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio y sectores cercanos. La puesta en operación del pozo está prevista para las próximas semanas, una vez concluidos los trabajos.

El proyecto se suma a las acciones realizadas en materia de infraestructura hidráulica en la misma comunidad. Recientemente, la presidenta municipal Azucena Cisneros puso en operación el pozo Colosio 2, reperforado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que actualmente produce 37 litros de agua por segundo.

Con la recuperación de ambos pozos, el municipio busca incrementar la disponibilidad de agua para la población de esta zona de Ecatepec mediante la incorporación de nuevos caudales a la red de distribución.