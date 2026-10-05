Inaugura GAM nuevo Sendero de Paz en Nueva Atzacoalco

El gobierno de Gustavo A. Madero inauguró un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza en la colonia Nueva Atzacoalco, parte de una estrategia de recuperación del espacio público orientada a la prevención del delito. Con esta intervención, la alcaldía reportó más de 100 kilómetros de Senderos de Paz inaugurados.

El proyecto comprende la transformación de un kilómetro de la avenida 314, donde se instalaron más de 400 luminarias y se realizaron trabajos de rehabilitación del camellón, así como la recuperación de espacios deportivos y de convivencia.

El alcalde Janecarlo Lozano señaló que la recuperación y el mejoramiento de las calles buscan generar entornos más seguros para la población.

“Cada calle que iluminamos y cada espacio público que recuperamos es un lugar que le quitamos a la delincuencia y se lo devolvemos a las familias. Queremos que nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestras mujeres puedan caminar por calles dignas, iluminadas y seguras”, afirmó.

La estrategia parte de que los espacios deteriorados, abandonados y con poca iluminación pueden generar condiciones que favorezcan la comisión de delitos, mientras que su recuperación y uso por parte de los vecinos contribuyen a fortalecer la seguridad comunitaria.

En Nueva Atzacoalco, los trabajos incluyeron la renovación del camellón con piedra de recinto y plantas de ornato. También se rehabilitó de manera integral el kiosco ubicado frente al mercado Vicente Guerrero, con el propósito de convertir el área en una plaza pública para los habitantes de la colonia.

Frente al kiosco se colocó un asta bandera, mientras que en el cruce de avenida 314 y Eduardo Molina se construyó una fuente danzarina junto con las letras monumentales de Nueva Atzacoalco.

La cancha deportiva de la zona también fue rehabilitada para promover actividades entre niñas, niños y jóvenes y favorecer una mayor presencia de habitantes en el espacio público.

La inauguración reunió, según la alcaldía, a cerca de 2 mil habitantes de Nueva Atzacoalco, quienes recorrieron las obras acompañados de actividades musicales y culturales, entre ellas batucadas, música de banda, zanqueros y coreografías.

El programa Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza plantea combinar acciones de mejoramiento urbano con medidas de prevención del delito mediante la iluminación de calles, recuperación de espacios deteriorados y creación de áreas destinadas a la convivencia vecinal.