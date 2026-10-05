Lluvias en CDMX: Activan Alerta Púrpura y alertan de posibles inundaciones en una alcaldía

Lluvias en CDMX. CIUDAD DE MÉXICO, 04OCTUBRE2026.- Caminando en solitario, en pareja en familia o con amigos, así sorprendió la lluvia en avenida Juárez a los capitalinos que andaban por esta zona, durante los últimos días se han presentado días lluviosos debido a los remanentes de las tormentas que se han formado en el Océano Pacifico. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Las fuertes lluvias continúan afectando a la Ciudad de México. La noche de este lunes 5 de octubre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Magdalena Contreras, el nivel máximo dentro del Sistema de Alerta Temprana de la capital.

La medida fue tomada ante la persistencia e intensificación de las precipitaciones, pues se esperan lluvias superiores a los 70 milímetros. La dependencia advirtió que estas condiciones pueden ocasionar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibilidad de desbordamientos.

¿Qué significa la Alerta Púrpura por lluvias en CDMX?

La Alerta Púrpura representa el nivel máximo de riesgo meteorológico contemplado por el Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México y se utiliza ante fenómenos capaces de generar afectaciones importantes para la población.

En el caso de Magdalena Contreras, Protección Civil prevé lluvias intensas o torrenciales superiores a los 70 milímetros, por lo que existe riesgo de inundaciones y fuertes corrientes de agua. La ubicación de la alcaldía también genera preocupación por posibles deslaves en laderas y crecidas rápidas de ríos y arroyos.

Las precipitaciones también pueden ocasionar la caída de ramas, árboles y lonas, además de complicaciones para automovilistas y peatones que circulen por vialidades inundadas.

¿Qué alcaldías de CDMX están en alerta por las lluvias?

De acuerdo con la actualización de la SGIRPC, seis alcaldías presentan algún nivel de alerta por las condiciones meteorológicas de este lunes:

Alerta Púrpura: Magdalena Contreras , con lluvias superiores a 70 mm.

, con lluvias superiores a 70 mm. Alerta Naranja: Tlalpan , con precipitaciones de entre 30 y 49 mm.

, con precipitaciones de entre 30 y 49 mm. Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco, con lluvias de entre 15 y 29 mm y posibilidad de granizo.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026, en la demarcación: @ALaMagdalenaC. Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026, en la demarcación: @TlalpanAl. Se mantiene #AlertaAmarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

¿Qué hacer ante posibles inundaciones en CDMX?

Ante el riesgo de inundaciones, la SGIRPC pidió a las personas que habitan en zonas vulnerables guardar documentos importantes dentro de bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos electrónicos, además de permanecer pendientes de los avisos de Protección Civil.

La dependencia también recomienda mantener las coladeras libres de basura, evitar atravesar calles o avenidas con corrientes de agua, conducir con precaución y mantenerse alejado de árboles, postes, cables eléctricos, muros y estructuras que puedan representar un peligro durante las precipitaciones.

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias en CDMX?

Las precipitaciones de este lunes forman parte de un temporal de lluvias que podría prolongarse hasta el sábado 10 de octubre, según un aviso especial emitido por la SGIRPC.

Durante este periodo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, pues los niveles de riesgo pueden modificarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.