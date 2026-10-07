Viajar del AIFA a Buenavista costará 110 pesos a partir del 10 de octubre (Eidalid López)

A partir del próximo 10 de octubre, los usuarios que utilicen el Tren Suburbano para viajar entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrán que pagar 110 pesos, debido al cambio en el esquema tarifario que pondrá fin a la tarifa promocional que se mantuvo durante los primeros meses de operación.

Cualquier viaje que tenga como origen o destino el AIFA tendrá un costo de 110 pesos. El nuevo esquema también contempla que los recorridos entre estaciones intermedias tengan un precio dependiendo de la distancia recorrida.

El llamado Tren Felipe Ángeles comenzó operaciones el 26 de abril de 2026 y conecta Buenavista con el AIFA utilizando la infraestructura del Tren Suburbano hasta Lechería y un nuevo ramal ferroviario. El recorrido completo es de aproximadamente 43 kilómetros y puede realizarse en menos de una hora.

En un recorrido por las instalaciones se pudo observar que los nuevos trenes que realizan el trayecto hacia el AIFA cuentan con espacios limpios, asientos en buen estado, pantallas y una distribución que permite realizar el viaje de manera cómoda.

Los usuarios reconocen que el aumento representará un gasto mayor, pero algunos consideran que el tiempo de traslado y las condiciones del servicio pueden justificar el precio.

Ese es el caso de Don Justino, quien llegó a la estación Lechería procedente del AIFA después de acudir al aeropuerto para recoger material que utiliza en su negocio de jarcería. Para él, la rapidez del recorrido es una de las principales ventajas del servicio.

Don Justino señaló que, aunque los 110 pesos representan un aumento que estaría dispuesto a pagarlos si esto significa contar con un transporte seguro y rápido, especialmente cuando debe trasladar materiales pesados. En su caso, viajar en tren representa una alternativa frente al camión, donde el traslado puede resultar más complicado cuando lleva mercancía.

El cambio de tarifa llega mientras el Tren Suburbano se ha convertido en una alternativa para quienes necesitan trasladarse entre la Ciudad de México, municipios del Estado de México y el AIFA.

La nueva tarifa será aplicada a partir del 10 de octubre, por lo que los usuarios deberán considerar el incremento antes de planear sus recorridos hacia o desde la terminal aérea.