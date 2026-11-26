Posible nieve en CDMX Protección Civil salió a aclarar en un comunicado sobre la posibilidad de nieve en la CDMX. (Cuartoscuro)

La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada ha generado expectativas entre los habitantes de la CDMX ante la posibilidad de que se registre una nevada similar a la ocurrida el 11 de enero de 1967, cuando diversos puntos de la capital quedaron cubiertos de blanco.

Ante las especulaciones difundidas en redes sociales, Protección Civil emitió un aviso especial este jueves 26 de noviembre, en el que advierte sobre cambios en las condiciones meteorológicas del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

¿Se pronostica caída de nieve en el centro de la CDMX?

De acuerdo con el aviso especial emitido por Protección Civil, no se pronostica caída de nieve en la zona urbana de la CDMX; “No se prevé nieve en la zona urbana de la Ciudad de México. Podría caer aguanieve y nieve en cumbres sobre los 2800 msnm, como el Ajusco, Chichinautzin y el Pelado”, puntualiza el comunicado.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México con acumulados superiores a 70 mm y rachas de viento de hasta 50 km/h. En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado. No se pronostica nieve en la zona urbana de la capital. Temperaturas 🌡máximas de entre 8 y 13 °C; mínimas de -2 a 6 °C. Toma tus precauciones y sigue nuestras recomendaciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

Si bien las autoridades prevén un considerable descenso de las temperaturas acompañado de precipitaciones y fuertes rachas de viento, la posibilidad de nevadas se limita a las regiones montañosas de la capital.

¿Qué temperaturas se esperan en la CDMX por la primera tormenta invernal?

De acuerdo con el aviso especial de Protección Civil, durante el viernes 27 y sábado 28 de noviembre se esperan temperaturas máximas de entre 8 y 13 °C, así como mínimas de entre -2 y 6 °C.

Las autoridades también pronostican lluvias fuertes a muy fuertes que persistirán desde la mañana del viernes hasta el sábado, con acumulados superiores a los 70 milímetros, lo que podría provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves. A estas condiciones se sumarán rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Para el domingo 29 de noviembre se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos despejados y temperaturas máximas de entre 16 y 19 °C, aunque persistirán las heladas durante las primeras horas del día en las regiones montañosas.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante la tormenta invernal en la CDMX?

Ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente y cubrirse nariz y boca; evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados; resguardar a los animales de compañía del frío y evitar dejarlos al aire libre; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares para prevenir inundaciones.