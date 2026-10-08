Caravanas Itinerantes por la Justicia Social llegarán a Atizapán

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social llegarán al municipio de Atizapán de Zaragoza para acercar diferentes servicios y atención jurídica a las familias, como parte de una estrategia de coordinación entre autoridades municipales y estatales.

La jornada busca facilitar el acceso de la población a trámites, asesorías y servicios relacionados con temas jurídicos, con la intención de que las personas puedan recibir atención sin tener que trasladarse a otros puntos del Estado de México.

Durante las actividades también se llevarán a cabo Bodas Comunitarias, dirigidas a parejas que deseen formalizar legalmente su unión. Para participar, las personas interesadas deberán realizar previamente su registro y cumplir con los requisitos establecidos.

El periodo para realizar el registro será del 8 al 16 de octubre, por lo que las parejas deberán acudir durante estas fechas para iniciar el proceso y entregar la documentación correspondiente.

Las autoridades hicieron énfasis en que el registro previo será un requisito indispensable para participar en las Bodas Comunitarias. Por este motivo, no se recibirán parejas que lleguen directamente el día del evento sin haber realizado anteriormente su inscripción.

Las Bodas Comunitarias forman parte de las acciones que buscan facilitar a las familias el acceso a los trámites relacionados con el estado civil. Este tipo de jornadas permiten concentrar diferentes servicios en un mismo espacio y acercarlos a las comunidades.

Además de las actividades relacionadas con la formalización de uniones, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social ofrecen atención para distintos asuntos jurídicos. La finalidad es que los habitantes puedan conocer las opciones disponibles para resolver dudas y realizar trámites.

La participación de la Consejería Jurídica del Estado de México permitirá que especialistas y personal encargado de diferentes servicios atiendan directamente a la población durante la jornada.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Atizapán participa en la organización y coordinación de las actividades para facilitar que las familias puedan acceder a los servicios.

Este tipo de caravanas buscan llevar la atención gubernamental a diferentes municipios y comunidades del Estado de México, principalmente para acercar servicios que en algunas ocasiones pueden resultar complicados de realizar debido a los traslados o al desconocimiento de los procedimientos.

En Atizapán, las familias podrán aprovechar la presencia de las autoridades para recibir orientación y conocer los requisitos de los diferentes trámites disponibles.

Uno de los principales llamados es para las parejas interesadas en participar en las Bodas Comunitarias, quienes deberán tomar en cuenta las fechas establecidas para el registro y evitar acudir sin inscripción previa.

Las autoridades señalaron que el objetivo es que las personas puedan acceder a los servicios de manera organizada y que los trámites puedan realizarse conforme a los procedimientos correspondientes.

La coordinación entre el municipio y el Gobierno del Estado de México forma parte de las acciones para acercar servicios públicos y jurídicos a la población.

Con la llegada de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, los habitantes de Atizapán tendrán la oportunidad de recibir atención en diferentes asuntos y conocer las alternativas disponibles para resolver trámites relacionados con temas jurídicos.

Asimismo, las Bodas Comunitarias representan una opción para las parejas que desean formalizar su relación mediante el matrimonio civil y regularizar su situación legal.

Las autoridades invitaron a las familias y parejas interesadas a mantenerse atentas a los requisitos y fechas de registro para participar en las actividades.

De esta manera, Atizapán se suma a las acciones de coordinación entre autoridades municipales y estatales para acercar servicios jurídicos y facilitar diversos trámites a las familias del municipio.