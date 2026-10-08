Realizan segunda jornada del Rastrillo Social en Buena Vista, Ecatepec

Autoridades municipales realizaron la segunda ejecución de la estrategia denominada Rastrillo Social en la colonia Buena Vista, con el objetivo de recuperar espacios públicos, liberar vialidades y mejorar las condiciones del entorno para los habitantes de la zona.

La jornada fue coordinada por la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, con la participación de diferentes áreas de la administración municipal. Los trabajos se llevaron a cabo directamente en territorio y estuvieron enfocados principalmente en retirar objetos y materiales que ocupaban espacios destinados al libre tránsito de peatones y vehículos.

Uno de los principales objetivos de esta estrategia es recuperar espacios públicos que se encuentran obstruidos y que dificultan el paso de las personas. Durante la jornada se realizaron labores de limpieza y retiro de diversos objetos que permanecían colocados en banquetas y vialidades.

Las autoridades también trabajaron en la liberación de banquetas, con la finalidad de permitir que los peatones puedan utilizar estos espacios de manera adecuada. La presencia de objetos, muebles y otros materiales en las zonas de tránsito puede dificultar el paso, especialmente para personas adultas mayores, niñas, niños y personas con alguna discapacidad.

Además de las banquetas, se realizaron acciones para liberar vialidades que presentaban algún tipo de obstrucción. Con ello se busca mejorar la circulación y evitar que objetos colocados en la vía pública afecten el tránsito cotidiano de los habitantes.

El llamado Rastrillo Social forma parte de las acciones que el gobierno municipal lleva a cabo para atender problemáticas que se presentan en diferentes colonias y comunidades de Ecatepec.

Durante esta segunda ejecución en Buena Vista participaron diferentes áreas del Ayuntamiento, lo que permitió realizar las actividades de manera coordinada. La Consejería Jurídica tuvo a su cargo la coordinación de los trabajos con las demás dependencias involucradas.

Las acciones también buscan generar una mayor conciencia entre los habitantes sobre la importancia de mantener libres las banquetas y vialidades, ya que estos espacios son de uso común y deben permanecer disponibles para la población.

La recuperación de espacios públicos puede contribuir a mejorar la imagen urbana de las colonias, además de facilitar el tránsito de peatones y automovilistas.

De acuerdo con las autoridades municipales, este tipo de jornadas se realizan como parte de un trabajo que busca atender las necesidades de las comunidades directamente en las calles y colonias del municipio.

La estrategia también contempla la intervención de distintas áreas del gobierno local para atender de manera conjunta situaciones relacionadas con el uso de los espacios públicos.

En la colonia Buena Vista, los trabajos permitieron retirar objetos y materiales que obstruían diferentes puntos de la vía pública. Estas acciones fueron acompañadas por labores de recuperación de espacios que son utilizados diariamente por los vecinos.

La administración municipal señaló que continuará trabajando en coordinación con las diferentes áreas para atender este tipo de situaciones en otras zonas de Ecatepec.

La participación de las autoridades en territorio busca mantener una atención directa a las problemáticas de las comunidades y realizar acciones que permitan mejorar las condiciones de los espacios compartidos.

Con la segunda ejecución del Rastrillo Social en Buena Vista, el Ayuntamiento de Ecatepec busca avanzar en la recuperación de espacios públicos y facilitar el tránsito de los habitantes, además de promover el uso ordenado de banquetas y vialidades.

Las autoridades municipales indicaron que continuarán con este tipo de acciones en distintas colonias, con la finalidad de mantener espacios públicos libres de obstáculos y mejorar el entorno urbano para las familias de Ecatepec.