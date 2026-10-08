Diputados de Morena se solidarizan con policías golpeados

Xóchilt Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso local

Las y los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresaron su solidaridad y respaldo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como a un guardia de seguridad privado, que fueron golpeados durante un operativo para liberar espacios públicos que se realizó en la calle Motolinia, en el Centro Histórico.

La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, condenó cualquier acto de violencia que pueda afectar a quienes habitan y transitan por la capital del país; aseguró que agredir a un elemento que está cumpliendo con su responsabilidad “nunca, jamás, se debe de normalizar”.

“Por eso, expresamos nuestra solidaridad a los policías lesionados, a sus familias y a todas las personas que resultaron afectadas por estos hechos”, señaló desde su curul.

En ese contexto, aseveró que en la Ciudad de México se reconoce plenamente el derecho de las personas a tener un trabajo, pues ello significa ingresos para sus familias. Además, subrayó que detrás de cada actividad económica hay una historia, una necesidad y un esfuerzo por salir adelante.

“Pero también tenemos que decirlo con toda claridad: la violencia nunca puede ser el camino para defender el derecho al trabajo ni para resolver nuestras diferencias. El diálogo debe ser siempre la primera vía”.

La morenista destacó que la capital cuenta con instituciones y los canales adecuados para escuchar, atender y encontrar soluciones a las inquietudes de toda la población.

Al respecto, insistió que las diferencias que pudieran existir sobre el uso del espacio público deben resolverse a través de las vías institucionales con diálogo, sensibilidad social y respeto a la ley.

“Reiteramos nuestro compromiso con una Ciudad de México donde prevalezcan el diálogo, la convivencia pacífica, el respeto a la ley y, sobre todo, el respeto a las personas”, dijo la también presidenta de la Jucopo del Congreso local.

Para finalizar insistió en que la Ciudad de México se defiende el derecho al trabajo y se garantiza a la ciudadanía a transitar libremente en los espacios públicos, porque en la Ciudad de México caben todas y todos.