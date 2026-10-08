Personal del Metro ayuda a menor extraviada a reencontrarse con su hermana

Menor extraviada en metro CDMX

Una menor de 11 años que se encontraba extraviada en la estación El Rosario del Metro de la Ciudad de México logró reencontrarse con su hermana gracias a la intervención del personal de Asistencia al Usuario, que activó un protocolo de resguardo y localización.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el incidente ocurrió alrededor de las 8:20 horas de este jueves, cuando brigadistas detectaron a la niña en el pasillo de correspondencia que conecta las líneas 6 y 7.

La menor, quien dijo provenir de Chiapas y no conocer la Ciudad de México, explicó que viajaba con su hermana, pero se había separado de ella durante el trayecto.

Ante la situación, el personal del Metro coordinó acciones con el área de Seguridad Institucional para resguardar a la niña e iniciar la búsqueda de su familiar dentro de la red de transporte.

El reencuentro ocurrió tan solo unos minutos más tarde, a las 8:45 horas, cuando su hermana, de 29 años, llegó acompañada de otro menor de edad. Para acreditar el parentesco, presentó una credencial para votar. Tras agradecer el apoyo de los trabajadores y firmar la bitácora correspondiente, ambas continuaron su viaje.

Brigadas apoyan a usuarios del Metro

El STC informó que las brigadas de Asistencia al Usuario recorren de manera itinerante estaciones terminales, correspondencias y puntos de alta afluencia. Sus integrantes pueden identificarse por los chalecos color menta que utilizan durante sus recorridos.

Entre sus funciones están orientar a los pasajeros sobre destinos y conexiones, brindar información sobre el uso de la tarjeta de Movilidad Integrada, auxiliar en casos de menores extraviados y apoyar a personas con discapacidad. También cuentan con capacitación en inglés para atender a visitantes extranjeros.

El organismo señaló que, desde el año pasado, se fortaleció este esquema de atención por instrucción de su director general, Adrián Rubalcava Suárez, con el propósito de hacer más visible la presencia de personal dedicado a orientar y auxiliar a los usuarios.

El Metro recomendó recurrir a sus trabajadores cuando se requiera orientación o apoyo durante los traslados, especialmente en estaciones de correspondencia donde confluyen pasajeros de distintas líneas.