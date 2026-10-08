Detienen, por segunda vez, a “El Kisifur”, líder de banda que roba vehículos en el poniente de CDMX

Detenido "El Kisifur". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Eduardo Antonio “N”, alias “Kisifur”, líder de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos, motocicletas y autopartes en la zona poniente, quienes ocultan lo robado en diferentes domicilios de la alcaldía Cuauhtémoc.

También fue detenido Diego Ángel “N”, de 33 años, relacionado con el robo de un automóvil de la marca Honda color rojo el pasado siete de octubre.

“Kisifur” fue detenido en octubre del 2025 tras ser investigado cuando robó un vehículo color gris y una motocicleta, en la calle Amapolas, de la colonia Balcones de Cehuayo, de la alcaldía Álvaro Obregón.

El día del robo, este sujeto utilizó un automóvil color blanco como muro durante el ilícito, que después fue identificado mientras circulaba por la esquina de las calles Juventino Rosas y Ricardo Bell, de la colonia Peralvillo.

Después de ese robo en 2025, agentes dentificaron un vehículo de color gris posiblemente relacionado con el hecho, el cual circulaba sobre Circuito Interior, por lo que se aproximaron para realizar una revisión.

Al notar la presencia policial, el conductor aceleró la marcha; sin embargo, los uniformados le dieron alcance metros adelante, momento en el que uno de los tripulantes apuntó un arma de fuego y realizó disparos en contra de los policías, quienes repelieron la agresión.

Tras la persecución, los oficiales interceptaron el vehículo en la calle Francisco Tamagno, de la colonia Peralvillo, donde el copiloto descendió y huyó pie tierra, pero fue interceptado en la calle Ricardo Bell, de la misma colonia.

Los uniformados realizaron una revisión preventiva a los dos hombres, tras la cual aseguraron el vehículo en el que viajaban, un arma de fuego tipo metralleta con un cartucho útil, dos placas de automóvil con reporte de robo, un escáner para clonar llaves de automóviles, así como posibles narcóticos.

Al observar que el conductor presentaba manchas de sangre, los policías solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al sitio lo diagnosticaron con una herida por proyectil de arma de fuego en el antebrazo derecho, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica, bajo custodia.

“El Kisifur” cuenta con una carpeta de investigación activa por delitos contra la salud, además de un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado, en 2019.