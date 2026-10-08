Instalan jardines y hoteles para polinizadores en el Parque Naucalli

El Gobierno de Naucalpan realizó acciones para fortalecer la conservación de la biodiversidad en el Parque Naucalli, donde fueron instalados 10 jardines polinizadores y dos hoteles para polinizadores, con el objetivo de favorecer la presencia de abejas, mariposas y otros organismos importantes para el equilibrio ambiental.

Durante la jornada fueron plantados mil 50 ejemplares de diferentes especies de plantas, las cuales buscan ofrecer alimento y espacios adecuados para los insectos y otros animales que participan en el proceso de polinización.

Entre las especies colocadas se encuentran cordón de San Francisco, mirto, salvia, muicle, conchita y arrocito. Estas plantas fueron distribuidas en los nuevos jardines con la intención de crear espacios que permitan a los polinizadores encontrar recursos necesarios para su desarrollo.

Los polinizadores tienen un papel importante en los ecosistemas, ya que participan en la reproducción de numerosas especies de plantas. Entre ellos se encuentran las abejas, mariposas y otros insectos que trasladan el polen de una flor a otra.

La instalación de estos espacios en el Parque Naucalli busca contribuir a la conservación de estos organismos y, al mismo tiempo, acercar a la población a temas relacionados con el cuidado del medio ambiente.

La actividad se realizó con la participación de diferentes instituciones y sectores. En los trabajos colaboraron la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, la Dirección de Medio Ambiente de Naucalpan y la administración del Parque Naucalli.

También participaron representantes de Walmart México y Centroamérica, además de estudiantes de la Prepa 24, quienes se sumaron a las labores de plantación de las especies.

La participación de estudiantes permitió involucrar a la comunidad educativa en actividades relacionadas con la conservación de los espacios naturales. De esta manera, la jornada también buscó promover entre los jóvenes la importancia de proteger la biodiversidad y mantener áreas verdes.

Los jardines polinizadores son espacios que cuentan con plantas seleccionadas para atraer y beneficiar a diferentes especies de polinizadores. Además de proporcionar alimento, pueden funcionar como lugares de refugio y reproducción para algunos organismos.

Por otra parte, los llamados hoteles para polinizadores son estructuras diseñadas para ofrecer refugio a diferentes insectos. Su instalación en áreas verdes permite generar pequeños espacios que favorecen la presencia de estas especies.

Con la creación de los 10 jardines y los dos hoteles en el Parque Naucalli, se busca ampliar las zonas destinadas a la protección de la biodiversidad dentro de este espacio público.

La jornada también representa un ejemplo de colaboración entre autoridades, empresas y estudiantes para realizar actividades de cuidado ambiental. La participación de diferentes sectores permite sumar esfuerzos para mantener y mejorar las áreas verdes de Naucalpan.

El Parque Naucalli es uno de los espacios naturales y recreativos de mayor importancia para los habitantes del municipio, por lo que las acciones de conservación buscan mantener sus áreas verdes y favorecer la presencia de diferentes especies.

Además de contribuir a la protección de los polinizadores, la plantación de mil 50 ejemplares permitirá contar con nuevas áreas de vegetación que pueden beneficiar al entorno y ofrecer espacios más adecuados para distintas especies.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones para conservar los espacios naturales y fortalecer la biodiversidad del municipio.