PAN advierte riesgos para la propiedad privada en el Programa de Ordenación de la ZMVM

Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso local

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México advirtió que el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México contempla nueve disposiciones que podrían afectar el patrimonio familiar, incrementar impuestos y limitar la propiedad privada.

El vicecoordinador de la bancada panista, Diego Garrido, detalló que el documento incluye medidas que consideró una “traición a la ciudadanía”.

Entre los riesgos que enumeró se encuentran: un nuevo impuesto por desperdicio urbano; incrementos al impuesto predial; polígonos de desarrollo y construcción prioritarios que, señaló, contemplan la venta forzosa de un inmueble en subasta pública.

Así como un nuevo organismo que “recuperará y reutilizará” predios vacantes, abandonados o subutilizados; también mencionó que se creará de la figura de “zonificación flotante” que beneficia a desarrolladores.

Garrido señaló que también se incorporará la figura de recuperación de plusvalías, pagos por cambios de uso del suelo y para construir más pisos; además comentó que se impondrán topes máximos de precio en la venta de inmuebles, una reserva de suelo adquirido por el gobierno.

El panista aseguró que estas disposiciones están contenidas en las páginas 169 a 174 del proyecto y sostuvo que representan un riesgo para los propietarios. Durante su intervención, afirmó que el instrumento permitiría al gobierno intervenir en las condiciones bajo las cuales se comercializan las viviendas y otros bienes inmuebles.

“Sí existen estos riesgos, están contenidos en las páginas 169 a la 174 del propio proyecto de Programa, no mentimos, lo dicen expresamente en su texto”, declaró.

Por lo anterior, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) eliminar estas disposiciones del proyecto.

El diputado calificó las medidas como una amenaza a la propiedad privada y acusó a Morena de impulsar un instrumento de planeación que, desde su perspectiva, podría ampliar la intervención gubernamental sobre los inmuebles.

“El Gobierno ya va a poder decir en cuánto vas a vender tu patrimonio, tu casa, tus inmuebles y al rato dirán en cuánto puedes vender tus cosas, así la violencia contra la propiedad privada con este instrumento de planeación creado por el gobierno de Morena”, concluyó.