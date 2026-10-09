Vecinos denuncian abandono y deterioro de la avenida Hidalgo en Cuautitlán Izcalli

Vecinos de diferentes fraccionamientos de Cuautitlán Izcalli denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la avenida Miguel Hidalgo, una de las principales vialidades que conecta la zona de Lechería con distintos puntos del municipio y que, de acuerdo con los habitantes, presenta baches, socavones, coladeras destapadas, problemas de iluminación y dificultades para transitar.

Los habitantes señalaron que el deterioro de la vialidad no es reciente y que desde hace varios años han solicitado a las autoridades realizar trabajos de mantenimiento. Sin embargo, aseguran que las respuestas no han sido suficientes y que actualmente existen tramos que consideran prácticamente intransitables.

De acuerdo con los vecinos entrevistados, uno de los puntos más afectados se encuentra entre la zona conocida como La Lumbrera y Los Gringos, aunque también señalaron problemas en diferentes partes de la avenida Hidalgo, desde Lechería hacia Tepojaco. Los habitantes consideran que la situación se ha agravado durante los últimos dos años “Realmente son socavones, no son baches”, señalaron algunos vecinos al describir las condiciones de la avenida, donde los automovilistas tienen que reducir la velocidad, cambiar de carril o incluso invadir momentáneamente el sentido contrario para evitar caer en los hoyos. La situación también representa un problema para el transporte público y de carga, debido a que por esta vialidad circulan diariamente autobuses, camiones, pipas, vehículos particulares y unidades pesadas. Los vecinos explicaron que el paso constante de estos vehículos, principalmente los de carga, ha contribuido al deterioro del pavimento.

Vecinos denuncian abandono y deterioro de la avenida Hidalgo en Cuautitlán Izcalli

A esta problemática se suma el tráfico que se registra principalmente durante las mañanas y las tardes. Los habitantes explicaron que muchas personas utilizan la avenida para dirigirse a sus trabajos y escuelas, por lo que durante las horas pico se forman largas filas de vehículos “Es un caos”, fue una de las expresiones utilizadas por los vecinos para describir el tránsito que se genera cuando coinciden los baches, la lluvia y la gran cantidad de vehículos que circulan por la zona.

Coladeras destapadas y fugas de agua

Otro de los problemas señalados por los habitantes son las coladeras y rejillas que se encuentran dañadas o descubiertas. Los vecinos explicaron que algunas coladeras han permanecido durante meses sin ser reparadas después de haber sido reportadas. En algunos casos, para evitar accidentes, los propios habitantes han colocado llantas, ramas u otros objetos para advertir a los conductores y peatones sobre la presencia de los hoyos. Durante la temporada de lluvias, la situación se vuelve todavía más complicada, debido a que el agua cubre los baches y las coladeras, haciendo difícil que los conductores puedan identificar los puntos de riesgo.

Vecinos denuncian abandono y deterioro de la avenida Hidalgo en Cuautitlán Izcalli

Los habitantes también señalaron que algunas de estas zonas han provocado accidentes vehiculares y daños a automóviles. Explicaron que los constantes golpes contra los baches han generado gastos relacionados con llantas, suspensiones y otras reparaciones. Además, señalaron que las fugas de agua también han contribuido al deterioro de la avenida. Uno de los vecinos recordó que una fuga ubicada cerca de un asilo y una iglesia permaneció durante un largo periodo antes de ser reparada. Según su testimonio, el agua terminaba afectando el pavimento y generando nuevos baches.

Tráfico y transporte pesado

La avenida Hidalgo también es utilizada por vehículos de carga, situación que, según los vecinos, ha aumentado debido al crecimiento de bodegas y espacios utilizados para estacionar tráileres en el municipio. Los habitantes consideran que la vialidad no fue construida para soportar el nivel de tránsito pesado que actualmente registra.

baches

Por ello, algunos vecinos consideran que no es suficiente realizar trabajos de bacheo, sino que se necesita una intervención más profunda que incluya el levantamiento del pavimento y la colocación de una base que permita soportar el peso de los vehículos que circulan diariamente. Los habitantes incluso señalaron que si fuera necesario cerrar parcialmente la avenida durante los trabajos, estarían dispuestos a enfrentar temporalmente las complicaciones de tránsito, siempre y cuando exista una solución definitiva. “Ya hemos aguantado tantos años”, expresaron al referirse a la posibilidad de que una obra de mayor duración genere afectaciones mientras se realiza.

Falta de iluminación y seguridad

La falta de alumbrado público también fue mencionada como uno de los problemas que preocupan a los habitantes, vecinos del fraccionamiento Mirador de Santa Rosa señalaron que existen zonas donde algunas lámparas no funcionan o donde prácticamente no hay iluminación. Incluso explicaron que en ciertos puntos son los propios habitantes quienes colocan lámparas para contar con mayor visibilidad durante la noche. La falta de iluminación, de acuerdo con los vecinos, genera preocupación por cuestiones de seguridad, especialmente para las personas que llegan a sus domicilios después de trabajar o estudiar.

Algunos habitantes compartieron testimonios de robos y asaltos ocurridos en las inmediaciones de los fraccionamientos. Una vecina relató que su hijo fue asaltado durante la tarde cuando regresaba a su domicilio. Otro vecino señaló que incluso intentaron asaltarlo cerca de su vivienda y que en algunas entradas de los fraccionamientos anteriormente había presencia de patrullas, pero que con el paso del tiempo dejaron de observarlas. Los habitantes indicaron que la situación de seguridad no es el único problema, pero consideran que los baches, la oscuridad y la dificultad para transitar pueden aumentar la vulnerabilidad de quienes circulan por la zona.

Vecinos han presentado escritos

Ante la situación, habitantes de distintos fraccionamientos comenzaron a organizarse para solicitar la reparación de la avenida. Según explicaron, se reunieron firmas y elaboraron escritos que fueron entregados a distintas autoridades. Una de las vecinas entrevistadas aseguró que el pasado 17 de agosto se entregaron documentos dirigidos a la gobernadora del Estado de México y a la Junta General de Caminos.

Vecinos denuncian abandono y deterioro de la avenida Hidalgo en Cuautitlán Izcalli

Vecinos denuncian abandono y deterioro de la avenida Hidalgo en Cuautitlán Izcalli

También señalaron que se entregaron copias a otras autoridades y que algunos vecinos acudieron personalmente a Toluca para presentar las solicitudes. Los habitantes aseguraron que la Junta General de Caminos les informó que la avenida no estaba contemplada dentro del presupuesto de 2026 y que sería analizada para el ejercicio de 2027. Esta respuesta generó preocupación entre los vecinos, quienes consideran que esperar más tiempo podría provocar que la vialidad continúe deteriorándose. Los habitantes también explicaron que han enviado correos electrónicos y realizado reportes anteriores, pero que no han obtenido una solución definitiva.

Piden reparar toda la avenida

Una de las principales demandas de los vecinos es que la reparación no se limite a un tramo de la avenida. De acuerdo con los testimonios, se les ha informado sobre la posibilidad de reparar el tramo comprendido entre Lechería y Soriana. Sin embargo, los habitantes consideran que la zona más afectada se encuentra más adelante, principalmente entre la colonia 21, La Lumbrera y Los Gringos, en dirección a Tepojaco.

Los vecinos señalaron que el tramo completo de Lechería a Tepojaco tendría aproximadamente ocho kilómetros y consideran que realizar reparaciones únicamente en una parte podría dejar sin solución las zonas que presentan mayores daños. “Que se repare todo de una vez completo”, pidieron los habitantes, quienes reconocieron que una obra de esta magnitud podría generar complicaciones para trasladarse, pero consideraron que sería preferible enfrentar esas molestias a continuar con las condiciones actuales. También solicitaron que los trabajos incluyan no solamente el pavimento, sino las banquetas, iluminación, coladeras y problemas relacionados con fugas de agua.

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Reclaman atención por los impuestos

Otro punto mencionado durante las entrevistas fue el pago de impuestos y servicios. Los habitantes de los fraccionamientos señalaron que son considerados como una zona residencial y que pagan predial, agua y otros servicios, por lo que consideran que las condiciones de la avenida no corresponden con las expectativas que tienen sobre la infraestructura de la zona. Los vecinos aseguraron que pueden mostrar sus recibos de predial como parte de su argumento y cuestionaron que una zona considerada residencial tenga una vialidad con problemas de pavimentación, iluminación y seguridad.

Para los habitantes, la principal petición no es solamente saber qué autoridad tiene competencia sobre la avenida, sino que exista coordinación entre las instituciones para encontrar una solución. Los vecinos señalaron que, si la vialidad corresponde a una instancia estatal, federal o municipal, esperan que las autoridades correspondientes se coordinen para atenderla y no que la responsabilidad pase de una dependencia a otra.

Mientras tanto, los habitantes de los fraccionamientos aseguran que continuarán organizándose y reuniendo firmas para insistir en la reparación de la avenida Hidalgo. Su principal petición es que la vialidad sea atendida de manera integral y que las autoridades realicen una inspección directa de las condiciones en las que se encuentra, especialmente en los puntos donde los baches, socavones, coladeras abiertas, falta de iluminación y tránsito pesado representan, según los vecinos, un riesgo diario para automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.