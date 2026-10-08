Personal del Hospital 196 del IMSS en Ecatepec cierran la Avenida Central; exigen destitución de su secretario general

Trabajadores del Hospital 196 del IMSS, en Ecatepec, exigen la destitución del titular del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, por su incapacidad de gestionar el abasto de medicinas, insumos y equipo para los hospitales de la institución (Especial)

Cierra personal del IMSS la Avenida Central, por falta de insumos — Al grito de “¡No te enfermes porque no hay medicinas!, ¡No hay citas! y ¡Fuera Olivos!, decenas de trabajadores del Hospital General Regional No. 196 “Fidel Velázquez Sánchez” del IMSS, ubicado sobre la Avenida Hank González, en Ecatepec, cerraron la noche de este jueves esta importante avenida que conecta con la Ciudad de México, en demanda de mejores salarios, cobertura total de insumos para todo el hospital y la renuncia deRafael Olivos Hernández, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien responsabilizan de no gestionar ante las autoridades federales la entrega del material, equipo e insumos para dar un trato digno a los pacientes.

Pasadas las 22:20 horas, decenas de trabajadores, entre personal administrativo, enfermeras y enfermeros, especialistas en nutrición y médicos, decidieron cerrar la Avenida Central, en Ecatepec, a la altura de la estación del Metro Plaza Aragón, como medida de presión para ser escuchados ante la indiferencia del secretario general del SNTSS, con quien tenían pactada una reunión este día para conocer la situación en la gestión de insumos ante el Director General del IMSS, Zoé Robledo, pero no se presentó, por lo que decidieron cerrar esta importante vialidad, lo que seguirán haciendo de manera simultánea compo ya ocurre en otras ciudades y estados del país.

“Es una burla no sólo para el personal que trabajamos en el hospital, sino para todos los derechohabientes, no sólo de aquí, sino de todo el país, ya que este problema de falta de equipo, medicinas y salario digno se arrastra desde hace mucho tiempo y no lo resuelven, es indignante que sólo lanzan promesas pero no se cumplen los compromisos”, señala Estela, una de la manifestantes, quien refirió que este bloqueo y paro será intermitente, por lo que serán varios días en los que estas movilizaciones continuarán hasta que se solucione el problema.

En la misma línea se expresó Javier, un enfermero del hospital quien subrayó que “es inhumano tener a pacientes por tres días en sillas de ruedas por falta de camas, de equipo, de medicamentos, y todo porqué, por negligencia de quien no ha sabido hacer su trabajo que es el de gestionar que todo lo necesario llegue a los hospitales”.

Entre gritos de “¡Los héroes del Covid volvimos salir!”, Juanita, una de las indignadas manifestantes, señaló que este día teníamos una reunión con el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, lo que se tenía acordado desde el ´pasado 1 de octubre y nunca se presentó, por lo que esto es una burla para el personal que trabajamos en los hospitales del país que le hemos demandado respuestas y gestiones reales con los directivos de Salud y del IMSS para contar con el equipo necesario, con los insumos que no los tenemos y que hemos llegado a comprar de nuestro bolsillo, como son gasas, alcohol, algodón, entre otros, y este señor no se presenta para informar qué pasa, por lo que exigimos su destitución por incapacidad para hacer su trabajo que es responder a los trabajadores del IMSS para que podamos dar un trato digno a los derechohabientes”.

La Crónica de Hoy 2026